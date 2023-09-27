"Юнайтед" разгромил "Пэлас" и вышел в 1/8 финала Кубка Лиги
"Манчестер Юнайтед" одержал сверхуверенную победу над "Кристал Пэлас" со счетом 3:0 в рамках 3-го раунда Кубка Лиги.
"Юнайтед" по-хозяйски начал матч и уже на 21-й минуте открыл счет. Диогу Далот выполнил передачу назад почти от лицевой линии внутри штрафной, а Алехандро Гарначо пробил в касание — 1:0.
Вскоре Гарначо имел еще один момент, но не успел пробить и позволил защитнику вынести мяч на угловой. А после подачи Мейсона Маунта от флажка Каземиро головой поразил ворота — 2:0.
"Пэлас" был совершенно беззуб, моментов не создавал и даже по воротам Андре Онана бить не пытался.
А в начале второго тайма интрига умерла совсем. Каземиро мягко набросил мяч к дальней штанге, а там Антони Мартиаль пробил с лету — 3:0.
3-й раунд Кубка Лиги также преодолел "Бернли", разгромивший "Солфорд" со счетом 0:4. А вот "Лутон" и "Вулверхэмптон" турнир покинули, проиграв "Эксетеру" из Лиги Один (1:0) и "Ипсвичу" из Чемпионшипа (3:2), соответственно.
"Манчестер Юнайтед" — "Кристал Пэлас" — 3:0 (2:0)
Голы: Гарначо 21, Каземиро 27, Мартиаль 55.
"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Магуайр, Варан (Эванс 61), Амрабат (Гор 61), Каземиро, Маунт (Линделеф 45), Межбри (Ван де Бек 71), Гарначо, Пельистри, Мартиаль (Хейлунд 75).
"Кристал Пэлас": Хендерсон (Джонстон 19), Клайн, Холдинг, Ричардс, Митчелл, Дукуре (Хьюз 60), Ридевалд (Озо 80), Шлюпп (Эзе 60), Рак-Сакьи (Гехи 45), Айю, Матета.
Предупреждения: Межбри — Холдинг.
"Эксетер" — "Лутон" — 1:0 (0:0)
Гол: Митчелл 83.
"Ипсвич" — "Вулверхэмптон" — 3:2 (2:2)
Голы: Хатчинсон 28, Ладапо 39, Тэйлор 58 — Хван 4, Гомес 15.
"Солфорд" — "Бернли" — 0:4 (0:3)
Голы: Берге 12, Бруун Ларсен 20, О'Ши 27, Одобер 83.
"Брэдфорд" — "Мидлсбро" — 0:2 (0:1)
Голы: Латте Лат 21, Роджерс 54.
"Мансфилд" — "Питерборо" — 2:2 (1:1) победа "Мансфилда" по пенальти — 3:1
Голы: Суон 5 (пен), Акинс 90 (пен) — Кларк-Харрис 30, 47.
"Порт Вейл" — "Саттон" — 2:1 (0:0)
Голы: Томас 49, Оджо 83 — Коули 70.
27.09.2023 00:00
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