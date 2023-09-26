Рэтклифф реструктуризирует свое предложение о покупке МЮ

Сэр Джим Рэтклифф по-прежнему заинтересован в покупке "Манчестер Юнайтед" и даже собирается вернуться с новым предложением о покупке клуба с "Олд Траффорд".

Напомним, американское семейство Глэйзеров подтвердило свою готовность продать "Юнайтед" в ноябре прошлого года, однако сейчас этот процесс уже несколько месяцев стоит на паузе.



Рэтклифф, глава химической компании INEOS, считался одним из двух фаворитов на покупку "Юнайтед", наравне с шейхом Джассимом из Катара.



Как сообщает Bloomberg, Рэтклифф собирается продемонстрировать свои намерения, реструктуризировав предложение, которое он ранее сделал Глэйзерам.



То предыдущее предложение Рэтклиффа выглядело малопривлекательным для миноритарных акционеров клуба, включая Lindsell Train, Ariel Investments LLC and Eminence Capital, и сейчас сэр Джим собирается это исправить.



70-летний Рэтклифф по-прежнему убежден, что Глэйзеры, которым принадлежит 69 процентов акций "Юнайтед", хотят продать клуб, а вот у лагеря шейха Джассима такой уверенности нет.