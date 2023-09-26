Артета не думает о покупке нападающего в январе

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что не думает о покупке нападающего в зимнее трансферное окно.

Начало нового сезона показало, что "Арсеналу" не хватает центрального нападающего — Габриэль Жезус и Эдди Нкетиа навлекли на себя критику игрой на этой позиции в дерби против "Тоттенхэма" в минувший уикенд (2:2).



Согласно слухам, Артета уже принял решение купить Айвена Тоуни из "Брентфорда" в январе, однако Микель уверяет, что у него нет таких мыслей, и он думает только о тех, кто есть в его распоряжении.



"Мы не думаем об этом (покупке нападающего в январе). У нас действительно хорошие игроки впереди. Правда в том, что прямо сейчас у нас есть травмы. Мы продолжим играть с теми, кто у нас есть".



"Есть различные способы забивать голы, и мы забиваем голы. Но мы должны были забить больше, учитывая созданные нами моменты", — цитирует Артету Sky Sports.