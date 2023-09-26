Тен Хаг не отступит в конфликте с Санчо

Наставник "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг не собирается смягчать санкции в отношении своего вингера Джейдона Санчо.

Санчо обвинил Тен Хага во лжи и пожаловался, что из него делают козла отпущения, отреагировав этим на слова Эрика о том, что Джейдон плохо тренируется.



В результате 23-летний англичанин был полностью изолирован от первой команды и сейчас поддерживает свою физическую форму с игроками из академии "Юнайтед".



В эту ситуацию пытались вмешаться боссы "Юнайтед", опытные игроки "красных дьяволов", а также представители Ассоциации профессиональных футболистов (PFA), которой Санчо пожаловался на несправедливое к себе отношение.



Однако Тен Хаг тверд в своей позиции, и Санчо не дождется от него пощады, если не извинится. В данный момент Джейдон тоже проявляет завидное упрямство и раскаиваться не собирается, сообщает Sky Sports.



Фактически Тен Хаг был назван лжецом в опубликованном Санчо твите, у которого до удаления было свыше 60 миллионов просмотров. Поэтому Эрик считает, что любое послабление с его стороны поставило бы под угрозу его авторитет.