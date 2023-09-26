Почеттино признал, что старт в "Челси" не оправдал его ожиданий

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что ожидал начать свою карьеру в клубе со "Стэмфорд Бридж" лучше.

Почеттино выиграл только один из своих первых шести матчей с "Челси" в Премьер-Лиге — против скромного новичка "Лутона".



Почеттино чувствует, что "Челси" играет вовсе не так плохо и своим футболом заслужил больше очков. Однако Маурисио уверен, что результаты наладятся.



"Мы всегда знали, что новый или другой проект — это всегда сложно. Этот период последних недель сложился по сценарию, наверное, хуже, чем мы ожидали".



"Создается впечатление, что все против нас, когда видишь игру команды. Думаю, команда заслужила набрать больше очков".



"Все команды проходят через сложные периоды. Возможно, для нас такой период случился рано. Но я уверен, что мы так сильны и обладаем способностью наладить свои дела", — цитирует Почеттино Evening Standard.