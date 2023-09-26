Почеттино признал, что старт в "Челси" не оправдал его ожиданий

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино признал, что ожидал начать свою карьеру в клубе со "Стэмфорд Бридж" лучше.

Почеттино выиграл только один из своих первых шести матчей с "Челси" в Премьер-Лиге — против скромного новичка "Лутона".

Почеттино чувствует, что "Челси" играет вовсе не так плохо и своим футболом заслужил больше очков. Однако Маурисио уверен, что результаты наладятся.

"Мы всегда знали, что новый или другой проект — это всегда сложно. Этот период последних недель сложился по сценарию, наверное, хуже, чем мы ожидали".

"Создается впечатление, что все против нас, когда видишь игру команды. Думаю, команда заслужила набрать больше очков".

"Все команды проходят через сложные периоды. Возможно, для нас такой период случился рано. Но я уверен, что мы так сильны и обладаем способностью наладить свои дела", — цитирует Почеттино Evening Standard.


Метки Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2023 20:00

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  1. leysan 27.09.2023 00:34 # leysan
    Teams that have won every game on xG so far this season:

    &#9678; Man City
    &#9678; Chelsea

    Нужно подправить реализацию и только.

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  2. mansoor 26.09.2023 22:51 # mansoor
    Капец. Жалко пацана.

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  3. electric 26.09.2023 20:10 # electric
    Это начало конца пакета в чечемонси!!!

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