"Арсенал" потерял Сака с травмой
Вингер "Арсенала" Букайо Сака получил травму в дерби против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье.
22-летний Сака стал одним из главных героев дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" (2:2). Именно Букайо заставил Кристиана Ромеро совершить автогол, а также реализовал пенальти.
Сака был заменен в концовке на Эмиля Смит-Роу и теперь точно пропустит матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Брентфорда" в среду вечером.
Также под угрозой выезд Сака к "Борнмуту" в ближайшую субботу. Букайо сыграл в каждом из 86 последних матчей "Арсенала" в Премьер-Лиге, но теперь этот клубный рекорд может прерваться.
"Он довольно сильно хромал после матча. Нам пришлось убрать его с поля, и это никогда не бывает хорошим признаком. Он не может тренироваться".
"Борнмут"? Да, существует вероятность, что он пропустит и этот матч", — цитирует главного тренера "канониров" Микеля Артету The Independent.
26.09.2023 19:00
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Ну вот и шанс Смит Роу
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Костоломы хуевы эти петухи. По другому переиграть не могут
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