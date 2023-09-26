"Арсенал" потерял Сака с травмой

Вингер "Арсенала" Букайо Сака получил травму в дерби против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье.

22-летний Сака стал одним из главных героев дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" (2:2). Именно Букайо заставил Кристиана Ромеро совершить автогол, а также реализовал пенальти.



Сака был заменен в концовке на Эмиля Смит-Роу и теперь точно пропустит матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Брентфорда" в среду вечером.



Также под угрозой выезд Сака к "Борнмуту" в ближайшую субботу. Букайо сыграл в каждом из 86 последних матчей "Арсенала" в Премьер-Лиге, но теперь этот клубный рекорд может прерваться.



"Он довольно сильно хромал после матча. Нам пришлось убрать его с поля, и это никогда не бывает хорошим признаком. Он не может тренироваться".



"Борнмут"? Да, существует вероятность, что он пропустит и этот матч", — цитирует главного тренера "канониров" Микеля Артету The Independent.