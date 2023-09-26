"Арсенал" потерял Сака с травмой

Букайо Сака Вингер "Арсенала" Букайо Сака получил травму в дерби против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье.

22-летний Сака стал одним из главных героев дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" (2:2). Именно Букайо заставил Кристиана Ромеро совершить автогол, а также реализовал пенальти.

Сака был заменен в концовке на Эмиля Смит-Роу и теперь точно пропустит матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Брентфорда" в среду вечером.

Также под угрозой выезд Сака к "Борнмуту" в ближайшую субботу. Букайо сыграл в каждом из 86 последних матчей "Арсенала" в Премьер-Лиге, но теперь этот клубный рекорд может прерваться.

"Он довольно сильно хромал после матча. Нам пришлось убрать его с поля, и это никогда не бывает хорошим признаком. Он не может тренироваться".

"Борнмут"? Да, существует вероятность, что он пропустит и этот матч", — цитирует главного тренера "канониров" Микеля Артету The Independent.


Метки Арсенал, Сака, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2023 19:00

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  1. gunnerlove 26.09.2023 21:54 # gunnerlove
    Ну вот и шанс Смит Роу

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  2. takernotagiver 26.09.2023 19:15 # takernotagiver
    Костоломы хуевы эти петухи. По другому переиграть не могут

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