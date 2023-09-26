Фил Джонс вернулся в "Юнайтед"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Фил Джонс объявил о начале нового этапа своей футбольной карьеры.

Джонс выступал за "Юнайтед" с 2011 года, сыграв 229 матчей до истечения своего контракт в конце июня.



Последние сезоны были омрачены для Джонса перманентными проблемами со здоровьем, поэтому на протяжении лета практически не возникало слухов об интересе к Филу со стороны других клубов.



Как отмечает Evening Standard, Джонс не объявлял, что вешает бутсы на гвоздь. Фил допускает, что еще сыграет в футбол, но в то же время не собирается терять время даром и для этого вернулся на базу "Юнайтед" в Каррингтоне.



Во вторник Джонс объявил у себя в твиттере, что "начинает новое приключение". 31-летний англичанин начал получать тренерскую лицензию категории A, а также поступил на курсы, чтобы выучиться на спортивного директора.



В данный момент Джонс обозревает тренировки команд различных возрастных групп в академии "Юнайтед", заодно обдумывая свои дальнейшие шаги.