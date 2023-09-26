Мерсон считает, что "Арсеналу" придется купить Тоуни в январе

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон считает, что у "канониров" не остается иного выбора, кроме как купить нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни в январе.

Мерсон был одним из тех, кто прогнозировал "Арсеналу" уверенную победу в дерби против "Тоттенхэма", однако воскресный матч Премьер-Лиги на "Эмирейтс" завершился вничью 2:2.



Мерсон усомнился в своем прогнозе, еще когда увидел составы на дерби Северного Лондона. Пол почувствовал, что "Арсеналу" не хватает бомбардира на острие, и Пол видит только один реалистичный вариант для своего бывшего клуба на зимнее трансферное окно.



"Я всегда говорил это с первого дня: с Эдди Нкетиа вам не выиграть Премьер-Лигу".



"Вам нужен достойный центральный нападающий. Я не виню Нкетиа за ничью 2:2 с "Тоттенхэмом", но впереди еще 32 матча и все игры в Лиге Чемпионов, и я не думаю, что он выведет их на новый уровень. Я даже не думаю, что Габриэль Жезус выведет их на новый уровень".



"Я был так уверен, что "Арсенал" победит в воскресенье, но когда я увидел составы, то испытал большую тревогу. Жезус на фланге, Нкетиа впереди, а также Фабиу Виейра, который, как я думаю, недостаточно хорош. Затем уходит Деклан Райс и выходит Жоржиньо".



"Это не был сильнейший состав "Арсенала". Этот состав выглядит слегка слабовато, если подумать о всех матчах, которые им предстоит сыграть, не так ли?"



"Это нормально, что мы сидим и думаем: "Им нужен центральный нападающий". Но какие есть варианты?"



"Только Айвен Тоуни доступен для них в январе. Вокруг есть не так много центральных нападающих. Это вымирающий вид".



"Я слышал, как об этом недавно рассуждал Майкл Оуэн. В прежние годы у вас были Алан Ширер, Тедди Шерингем и Робби Фаулер, которые забивали по 20-30 голов за сезон, но не имели миллиона проведенных матчей за сборную Англии. А также Ян Райт и Лес Фердинанд. Теперь ты забиваешь 20 голов в Премьер-Лиге и играешь за сборную Англии".



"Тоуни хороший игрок, он может держать мяч, он хорош в воздухе. "Арсеналу", возможно, придется его купить. У тебя нет выбора из миллиона центральных нападающих".



"Сейчас ситуация такова, что в случае поражения от "Манчестер Сити" 8 октября "Арсенал" покинет чемпионскую гонку. Они окажутся в семи очках позади".



"Многие люди скажут: "Но остается еще так много матчей". Но если у "Сити" будет семь очков преимущества, "Арсенал" не догонит их и за 600 матчей. Это просто невозможно, потому что "Арсеналу" остается сыграть только один очный матч против "Сити", и это будет выезд".



"Этот матч на "Эмирейтс" имеет огромное значение, он уже является определяющим", — сообщил Мерсон Sky Sports.