Клопп: "Эндо — суперважная часть команды"

Ватару Эндо Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что отводит важную роль своему новичку Ватару Эндо.

Эндо стал одним из четырех полузащитников, приобретенных "Ливерпулем" в летнее трансферное окно, но пока Ватару сыграл лишь 91 минуту в рамках Премьер-Лиги.

После выхода Эндо на замену против "Вест Хэма" в минувшее воскресенье Клопп объяснил, что 30-летний японец все еще осваивается на новом месте и "не является краткосрочным проектом".

"Ему нужно привыкнуть к тому, как здесь все устроено. Ватару — потрясающий парень, очень спокойный и очень вежливый, что, наверное, стоило ему первых двух недель. Теперь он втягивается в процесс. Он хочет опередить конкурентов на пути в стартовый состав, и он прибавляет с каждым днем".

"Сегодня вы могли убедиться, что он будет очень полезен для нас. Он будет играть матчи, он будет выходить в стартовом составе и все такое. Все хорошо, он уже провел три или четыре матча за нас за очень короткий период. Это важно, и он не является краткосрочным проектом. Ватару — суперважная часть команды, и я очень рад обладать им", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Эндо

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2023 15:00

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  1. zaeba1l 26.09.2023 18:23 # zaeba1l
    Надо и в будущем брать азиатов. Японцев, корейцев, китайцев и даже казахов.

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  2. superperez101 26.09.2023 17:11 # superperez101
    с лестером выйдет

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