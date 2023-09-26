Клопп: "Эндо — суперважная часть команды"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что отводит важную роль своему новичку Ватару Эндо.

Эндо стал одним из четырех полузащитников, приобретенных "Ливерпулем" в летнее трансферное окно, но пока Ватару сыграл лишь 91 минуту в рамках Премьер-Лиги.



После выхода Эндо на замену против "Вест Хэма" в минувшее воскресенье Клопп объяснил, что 30-летний японец все еще осваивается на новом месте и "не является краткосрочным проектом".



"Ему нужно привыкнуть к тому, как здесь все устроено. Ватару — потрясающий парень, очень спокойный и очень вежливый, что, наверное, стоило ему первых двух недель. Теперь он втягивается в процесс. Он хочет опередить конкурентов на пути в стартовый состав, и он прибавляет с каждым днем".



"Сегодня вы могли убедиться, что он будет очень полезен для нас. Он будет играть матчи, он будет выходить в стартовом составе и все такое. Все хорошо, он уже провел три или четыре матча за нас за очень короткий период. Это важно, и он не является краткосрочным проектом. Ватару — суперважная часть команды, и я очень рад обладать им", — цитирует Клоппа Daily Mirror.