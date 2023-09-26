"Ньюкасл" потерял Харви Барнса на месяцы

"Ньюкасл" опасается, что вингер Харви Барнс уже не сыграет в этом году из-за травмы стопы.

В минувшее воскресенье 25-летний Барнс вышел в стартовом составе "Ньюкасла" на матч против "Шеффилд Юнайтед", завершившийся победой "сорок" со счетом 0:8.



Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау был вынужден заменить Барнса, летом купленного у "Лестера" за 40 миллионов фунтов, уже на 12-й минуте, и впереди у Харви месяцы восстановления.



"Да, мы опасаемся, что потеряли его на некоторое время. Это сложно. Я не хочу устанавливать сроки, пока не получу подтверждение от специалиста, но я думаю, это будут месяцы, нежели недели".



"Эта травма относится к части стопы аккурат ниже пальца. Думаю, это весьма значительное повреждение. Он уже прошел обследование, и сейчас мы ждем вердикта специалиста насчет того, как быть дальше, нужна ли операция".



"Я не думаю, что это было столкновение. Думаю, он просто оттолкнулся при беге, так что это очень необычная травма. Не хочу вдаваться в детали, потому что у меня нет медицинской квалификации для этого, но да, это очень необычная травма", — сообщил Хау.



Издание talkSPORT уточняет, что до Нового года Барнс, вероятно, уже не выйдет на футбольное поле.



Добавим, в этом сезоне Барнс сыграл семь матчей за "Ньюкасл", забив один гол и отдав одну результативную передачу.