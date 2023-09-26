Каррагер считает, что Рамсдейл должен уйти из "Арсенала"

Аарон Рамсдейл Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что голкипер Аарон Рамсдейл должен уйти из "Арсенала" в январе.

В трех последних матчах ворота "Арсенала" защищал Давид Райя, оформив два "клин-шита". По мнению Каррагера, испанца уже можно назвать первым номером "канониров".

Каррагер не думает, что для усаженного на скамейку запасных Рамсдейла есть дорога назад в стартовый состав "Арсенала".

"Думаю, он уйдет в январе, если получит приглашение от достойного клуба, а "Арсенал" это будет устраивать. Он не был плох в "Арсенале". Он был действительно хорош — лучше, чем думали многие люди".

"Думаю, Арсенал" посмотрит на это и поймет, что сможет выручить хорошие деньги за него. Это вполне может произойти в январе. Такого никогда не бывает, чтобы у тебя в клубе было два голкипера одного уровня, особенно два голкипера топ-уровня".

"Обычно, когда это происходит, значит оба недостаточно хороши, и ты не можешь выбрать кого-то одного. Я по-настоящему ценю, что Артета сделал выбор. Я понимаю, что он поступил безжалостно. Но если по-честному, то я не представляю, что Рамсдейл вернется в стартовый состав. Райя — номер один, а Рамсдейлу нужно уйти. Если у него будет возможность уйти в январе, а "Арсенал" получит хорошие деньги, это вполне может случиться", — сообщил Каррагер Sky Sports.


Метки Арсенал, Каррагер, Рамсдейл

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 2076

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mixmaster 26.09.2023 14:24 # mixmaster
    надо еще пару матчей посмотреть, но пока Райа сильнее выглядит

    (ответить)

  2. kagawa 26.09.2023 14:08 # kagawa
    И толку? Ну уйдет он, начнет этот Райя лажать. Все по кругу

    (ответить)

  3. narcot 26.09.2023 14:00 # narcot
    поражает отношение пососала к воспитанникам

    (ответить)

  4. bangladesh 26.09.2023 13:46 # bangladesh
    а что произошло с рамслейдом? он же был первым номером в прошлом сезоне.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: