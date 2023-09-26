Рис Джеймс обещает быть осторожным со своим возвращением

Рис Джеймс Капитан "Челси" Рис Джеймс заявил, что не будет форсировать свое возвращение в строй после травмы.

В прошлом сезоне Джеймс отметился только 14 появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, а также пропустил Чемпионат Мира в Катаре, что стало следствием проблем Риса с коленом и задней поверхностью бедра.

В новом сезоне Джеймс успел сыграть только против"Ливерпуля", после чего вновь слег в лазарет, поэтому на сей раз 23-летний англичанин обещает быть бережнее к своему здоровью.

"Я получил травму после первого же матча, и это были тяжелые несколько недель".

"Моя работа — играть в футбол, и я хочу иметь возможность помогать команде, но в данный момент я не могу этого делать. Поэтому прямо сейчас моя работа — набрать форму как можно скорее и как можно безопаснее".

"Я хочу вернуться как можно скорее, но в то же время важно убедиться, что это правильный момент, и когда я вернусь, то буду в состоянии продолжить сезон без каких-либо последствий".

"Сейчас я на одну стадию ближе к возвращению, я уже пару недель занимаюсь на траве, и я упорно тружусь, чтобы покончить со своими проблемами со здоровьем и помогать команде изо всех сил", — цитирует Джеймса Evening Standard.


Метки Джеймс, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2023 12:00

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Последние комментарии:




  1. mixmaster 26.09.2023 14:35 # mixmaster
    возвращайся уже сразу в Реал

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  2. zaeba1l 26.09.2023 13:01 # zaeba1l
    Есть Рис с мясом, а есть Плов. Бульбашам не понять.

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  3. sisyazavr 26.09.2023 12:17 # sisyazavr
    Деньги капают - норм.

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  4. chelsea-69 26.09.2023 12:14 # chelsea-69
    хавать бы ему поменьше

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