Рис Джеймс обещает быть осторожным со своим возвращением

Капитан "Челси" Рис Джеймс заявил, что не будет форсировать свое возвращение в строй после травмы.

В прошлом сезоне Джеймс отметился только 14 появлениями в стартовом составе "Челси" в рамках Премьер-Лиги, а также пропустил Чемпионат Мира в Катаре, что стало следствием проблем Риса с коленом и задней поверхностью бедра.



В новом сезоне Джеймс успел сыграть только против"Ливерпуля", после чего вновь слег в лазарет, поэтому на сей раз 23-летний англичанин обещает быть бережнее к своему здоровью.



"Я получил травму после первого же матча, и это были тяжелые несколько недель".



"Моя работа — играть в футбол, и я хочу иметь возможность помогать команде, но в данный момент я не могу этого делать. Поэтому прямо сейчас моя работа — набрать форму как можно скорее и как можно безопаснее".



"Я хочу вернуться как можно скорее, но в то же время важно убедиться, что это правильный момент, и когда я вернусь, то буду в состоянии продолжить сезон без каких-либо последствий".



"Сейчас я на одну стадию ближе к возвращению, я уже пару недель занимаюсь на траве, и я упорно тружусь, чтобы покончить со своими проблемами со здоровьем и помогать команде изо всех сил", — цитирует Джеймса Evening Standard.