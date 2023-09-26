"Юнайтед" следит за Хави Геррой

"Манчестер Юнайтед" активно просматривает полузащитника "Валенсии" Хави Герру.

Как сообщает Marca, интерес "Юнайтед" к Герре настолько велик, что главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг направлял своих скаутов на каждый матч "Валенсии" в новом сезоне Ла Лиги.



По слухам, скауты "Юнайтед" находятся под впечатлением от того, насколько универсален Герра и насколько зрелую игру он демонстрирует.



Герра только в апреле дебютировал за "Валенсию". Преимущественно Хави действует на позиции опорного полузащитника, но также ему комфортно в центре поля и даже в более атакующей роли, что он подтвердил несколькими голами.



20-летний испанец только в мае заключил новый контракт, который рассчитан до 2027 года и предусматривает отступные в 100 миллионов евро (87 млн. фунтов). Однако "Валенсия" испытывает финансовые проблемы и может согласиться на гораздо меньшую сумму.



Отъезд Герры из "Валенсии" в январе выглядит преждевременным, однако следующим летом Хави может стать лакомой целью для многих топ-клубов.