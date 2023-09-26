Эгбали регулярно посещает раздевалку "Челси"

Бехдад Эгбали Совладелец "Челси" Бехдад Эгбали регулярно посещает раздевалку команды Маурисио Почеттино после матчей и кабинет главного тренера.

В прошлом сезоне Эгбали и его партнер Тодд Бели были нещадно критикуемы английскими медиа и фанатами за то, что наведываются в раздевалку своей команды.

Согласно слухам, в сентябре прошлого года Бели пытался привести своих детей в раздевалку "Челси" прямо во время перерыва матча против "Вест Хэма", однако Томас Тухель этому воспрепятствовал и спустя считанные дни был уволен с поста главного тренера.

Подобные походы владельцев клуба в раздевалку являются нормой для американских видов в спорта, однако в Англии к этому не привыкли.

И если Бели избавился от своей привычки, то Эгбали, как утверждает The Telegraph, продолжает регулярно наведываться в зону, зарезервированную для игроков, главного тренера и персонала.

Более того, Эгбали посещал раздевалку после каждого матча, на котором он присутствовал на "Стэмфорд Бридж" в этом сезоне, включая поражение 0:1 от "Астон Виллы" в минувший уикенд.

Правда, после поражения от "Виллы" Эгбали не стал устраивать разбор полетов, а лишь пожал руки игрокам и персоналу и пожелал им удачи.

Издание добавляет, что Эгбали даже купил себе дом в Лондоне, где останавливается во время своих регулярных визитов из США, а заключительную неделю летнего трансферного окна провел на базе в Кобхэме, оказывая содействие спортивным директорам "Челси" в лице Пола Уинстенли и Лоуренса Стюарта.


Метки Челси, Эгбали

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 26.09.2023 11:48 # tursa
    Тоже предлагает играть в схему 4-4-3?

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  2. makeewadim 26.09.2023 10:58 # makeewadim
    нюхательный любитель

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  3. chelsea-69 26.09.2023 10:55 # chelsea-69
    так вот он любитель поглазеть на чёрные пенисы

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  4. beatles-red 26.09.2023 10:28 # beatles-red
    Значит тайный план игроков проебывать все матчи, чтоб отбить желание владельцев посещать раздевалку и матчи

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