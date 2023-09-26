Санчо был полностью отрезан от первой команды МЮ
Вингер Джейдон Санчо был полностью отстранен от какого-либо взаимодействия с первой командой "Манчестер Юнайтед", включая принятие пищи.
Напомним, "Юнайтед" объявил об отстранении Санчо от тренировок с первой командой после того, как Джейдон публично раскритиковал наставника "красных дьяволов" Эрика Тен Хага и затем отказался извиниться.
По информации Daily Mirror, 23-летнему англичанину также было запрещено ступать на любой участок базы в Каррингтоне, где может находиться кто-либо из первой команды.
Этот запрет распространяется и на столовую. В результате зарабатывающий 250,000 фунтов в неделю Санчо вынужден питаться и тренироваться вместе с юниорами из академии.
"Есть простой способ решить эту ситуацию — нужно, чтобы Джейдон извинился перед главным тренером. Кто-нибудь должен пойти на попятную — и это не будет главный тренер", — цитирует свой источник в "Юнайтед" издание.
Ожидается, что "Юнайтед" избавится от Санчо в зимнее трансферное окно, если к январю Джейдон не раскается. Вингера уже сватают в его бывший клуб дортмундскую "Боруссию" и в "Рому" к Жозе Моуриньо.
26.09.2023 09:00
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Борменталя самого нужно сдать в отделение милиции...
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Е6ать да как так-то, я Джейдон Санчо, я играл под номером 7, я будущее английского футбола. Слышь лысый я вообще должен в каждом матче играть, меня купили за 75 лямов. Я пашу на тренировках как бешеный ты xyли гнобишь меня постоянно. Козла отпущения какого-то сделали, увожение имейте.
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Бабки капают, ему пофиг
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