Санчо был полностью отрезан от первой команды МЮ

Вингер Джейдон Санчо был полностью отстранен от какого-либо взаимодействия с первой командой "Манчестер Юнайтед", включая принятие пищи.

Напомним, "Юнайтед" объявил об отстранении Санчо от тренировок с первой командой после того, как Джейдон публично раскритиковал наставника "красных дьяволов" Эрика Тен Хага и затем отказался извиниться.



По информации Daily Mirror, 23-летнему англичанину также было запрещено ступать на любой участок базы в Каррингтоне, где может находиться кто-либо из первой команды.



Этот запрет распространяется и на столовую. В результате зарабатывающий 250,000 фунтов в неделю Санчо вынужден питаться и тренироваться вместе с юниорами из академии.



"Есть простой способ решить эту ситуацию — нужно, чтобы Джейдон извинился перед главным тренером. Кто-нибудь должен пойти на попятную — и это не будет главный тренер", — цитирует свой источник в "Юнайтед" издание.



Ожидается, что "Юнайтед" избавится от Санчо в зимнее трансферное окно, если к январю Джейдон не раскается. Вингера уже сватают в его бывший клуб дортмундскую "Боруссию" и в "Рому" к Жозе Моуриньо.