Клод Макелеле покинул "Челси"

Клод Макелеле Легенда "Челси" Клод Макелеле покинул должность технического советника в лондонском клубе.

В свое время Макелеле сыграл 217 матчей за "Челси", в 2019 году вернувшись на "Стэмфорд Бридж" в качестве технического советника.

Эта роль заключалась в том, что Макелеле индивидуально занимался с игроками из академии "Челси", а также с теми, кого "синие" отправляют в аренду.

Ранее в сентябре Макелеле сыграл за легенд "Челси" в благотворительном матче, однако Goal сообщает, что еще до той игры 50-летний француз достиг обоюдной договоренности с клубом о прекращении сотрудничества.

Вообще, после завершения игровой карьеры 2011 году Макелеле успел попробовать себя в различных ролях. Клод был главным тренером "Бастии" и "Эйпена", трудился ассистентом в ПСЖ и "Суонси", а также занимал пост технического директора "Монако".


Метки Макелеле, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2023 08:00

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  1. mixmaster 26.09.2023 09:01 # mixmaster
    что-то неладное в гпенсовском уезде творится

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  2. bangladesh 26.09.2023 08:28 # bangladesh
    Бегут крысы с тонущего корабля

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  3. s8menn 26.09.2023 08:23 # s8menn
    Да все правильно. Нет результата работы, вон дверь, пошел на йух. Менять этих ассистентов и прочих советников пока не будет результата. А то сидят жопу греют, дармоеды

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