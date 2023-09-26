Клод Макелеле покинул "Челси"
Легенда "Челси" Клод Макелеле покинул должность технического советника в лондонском клубе.
В свое время Макелеле сыграл 217 матчей за "Челси", в 2019 году вернувшись на "Стэмфорд Бридж" в качестве технического советника.
Эта роль заключалась в том, что Макелеле индивидуально занимался с игроками из академии "Челси", а также с теми, кого "синие" отправляют в аренду.
Ранее в сентябре Макелеле сыграл за легенд "Челси" в благотворительном матче, однако Goal сообщает, что еще до той игры 50-летний француз достиг обоюдной договоренности с клубом о прекращении сотрудничества.
Вообще, после завершения игровой карьеры 2011 году Макелеле успел попробовать себя в различных ролях. Клод был главным тренером "Бастии" и "Эйпена", трудился ассистентом в ПСЖ и "Суонси", а также занимал пост технического директора "Монако".
26.09.2023 08:00
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Последние комментарии:
что-то неладное в гпенсовском уезде творится
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Бегут крысы с тонущего корабля
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Да все правильно. Нет результата работы, вон дверь, пошел на йух. Менять этих ассистентов и прочих советников пока не будет результата. А то сидят жопу греют, дармоеды
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