Клод Макелеле покинул "Челси"

Легенда "Челси" Клод Макелеле покинул должность технического советника в лондонском клубе.

В свое время Макелеле сыграл 217 матчей за "Челси", в 2019 году вернувшись на "Стэмфорд Бридж" в качестве технического советника.



Эта роль заключалась в том, что Макелеле индивидуально занимался с игроками из академии "Челси", а также с теми, кого "синие" отправляют в аренду.



Ранее в сентябре Макелеле сыграл за легенд "Челси" в благотворительном матче, однако Goal сообщает, что еще до той игры 50-летний француз достиг обоюдной договоренности с клубом о прекращении сотрудничества.



Вообще, после завершения игровой карьеры 2011 году Макелеле успел попробовать себя в различных ролях. Клод был главным тренером "Бастии" и "Эйпена", трудился ассистентом в ПСЖ и "Суонси", а также занимал пост технического директора "Монако".