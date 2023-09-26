Кукурелья планирует уйти из "Челси" в январе

Защитник "Челси" Марк Кукурелья планирует сменить клуб в зимнее трансферное окно.

Кукурелья был доступен для трансфера все минувшее лето и при Маурисио Почеттино пока не сыграл ни минуты за "Челси" в Премьер-Лиге, лишь поучаствовав в матче Кубка Лиги против "Уимблдона".



Ожидается, что Кукурелья снова примерит футболку "Челси" в среду, когда "синие" проведут матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Брайтона", у которого лондонский клуб и купил Марка в прошлом году за 62 миллиона фунтов.



Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Кукурелья уже обсудил с Почеттино свою ситуацию, и главный тренер "Челси" не смог дать 25-летнему испанцу каких-либо гарантий насчет игровой практики.



Поэтому Кукурелья уже приступил к изучению имеющихся у него вариантов на январь. Марк открыт к возвращению в Ла Лигу, где его услуги могут понадобиться "Реалу".



Добавим, контракт Кукурельи с "Челси" истекает только в 2028 году. Минувшим летом интерес к Марку проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".