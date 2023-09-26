Кукурелья планирует уйти из "Челси" в январе
Защитник "Челси" Марк Кукурелья планирует сменить клуб в зимнее трансферное окно.
Кукурелья был доступен для трансфера все минувшее лето и при Маурисио Почеттино пока не сыграл ни минуты за "Челси" в Премьер-Лиге, лишь поучаствовав в матче Кубка Лиги против "Уимблдона".
Ожидается, что Кукурелья снова примерит футболку "Челси" в среду, когда "синие" проведут матч 3-го раунда Кубка Лиги против "Брайтона", у которого лондонский клуб и купил Марка в прошлом году за 62 миллиона фунтов.
Как сообщает The Sun в эксклюзивном материале, Кукурелья уже обсудил с Почеттино свою ситуацию, и главный тренер "Челси" не смог дать 25-летнему испанцу каких-либо гарантий насчет игровой практики.
Поэтому Кукурелья уже приступил к изучению имеющихся у него вариантов на январь. Марк открыт к возвращению в Ла Лигу, где его услуги могут понадобиться "Реалу".
Добавим, контракт Кукурельи с "Челси" истекает только в 2028 году. Минувшим летом интерес к Марку проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл".
26.09.2023 07:00
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Не согласен, на предсезонке команда играла просто в нормальную структурную игру, где каждый игрок был на своей позиции, без Коувила слева в защите и Чиула вингера, поэтому все +/- было нормально, даже Нкунку иногда сам играл чистого ЦФ. это не влияло на игру команды. Когда есть структура, то новому игроку легче влиться. А у нас, что получилось, травма Нкунку и мы переходим в 3 келеки? Зачем ??? Я убежден, что результаты были бы лучше играя команда в обычную структуру. Почему правый фланг в фазе атаки выглядит лучше, потому, что там ничего не изменилось, Джеймс и Густо играю с вингером как обычно а на левом такого нет.
Не может одни Нкунку так повлиять на схему - это утопия! Есть базовая схема и п****г кто сломался , держать структуру, как это делает МС и Ливер. К ним когда приходит новый игрок, такое чувство, что он там 100лет играет, потому, что четкая понятная структура. Поч. сам ,что начал выдумывать. Игра с Ливерпулем всем затуманил мозг.
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У Челси внутри большая беда. Так долго выбирала тренера и снова промахнулся. Поч. очень слаб как тренер, я не знаю какую травку курят на базе у Челси, но каждый новый тренер приходит и делает какую-то фигню. Как можно иметь двух левых защитника и не выпустить и одного из них? Что хоч. Поч. держа Коувила слева? Что делает Ензо на 10ке когда у тебя есть Галахер и Палмер ? Черт побери, что не так с этими тренерами? Почему нельзя просто использовать игроков по профилю??? Даже при большом количестве травмированных Челси может выпустить 11 игроков по профилю .
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В Арсенал за сотку
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