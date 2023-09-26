Семь вещей, что мы узнали в 6-м туре

"Ньюкасл" забил в матче с "Шеффилд Юнайтед" голов больше, чем половина команд за шесть туров, "Эвертон" проснулся и выдал отличный матч, а "Челси" все ближе к зоне вылета. Об этом и другом — в традиционных итогах тура в английской Премьер-Лиге.





Запутанная тактика Почеттино может привести его к увольнению



Потихоньку оптимизм вокруг назначения Маурисио Почеттино в "Челси" улетучивается, и ему нужно приспосабливаться, чтобы совладать с давлением, нарастающим с каждым матчем. Аргентинец проводит слишком сложные тактические эксперименты, с которыми, возможно, ему следовало повременить, сосредоточившись на более приземленных целях — стабильном наборе очков.



Конечно, есть ряд смягчающих обстоятельств, которые вынуждают менеджера идти на дополнительные эксперименты — почти половина игроков, на которых Почеттино мог рассчитывать, как на основных, травмированы. Но даже с учетом этого старт "Челси" получился провальным, а игра команды не вселяет надежд на то, что вскоре все изменится к лучшему.



Если в начале своей работы в "Челси" Почеттино выглядел хладнокровным и собранным, то по ходу матча с "Астон Виллой" он уже был подавленным растерянным. В составе его команды всегда находится игрок, способный подвести, и это не всегда молодые исполнители. С "Виллой" ошибся Тиаго Силва — тот, от кого меньше всего можно было ждать подвоха.



"Эвертон" потихоньку приходит в себя



Рядом с "Челси" теперь располагается "Эвертон" — команда, которую на старте сезона не критиковал только ленивый. Шон Дайч уже был бы фаворитом на следующее тренерское увольнение в Премьер-Лиге, если бы не наличие Пола Хекингботтома, но игра с "Брентфордом" дарит надежду и ему, и болельщикам "ирисок" на то, что эта команда все же на что-то способна, даже в своем нынешнем составе.



У "Эвертона", наконец, заработали фланги, где отлично смотрелся не только Дуайт Макнил, но и универсальный Джеймс Гарнер. Надежной была и центральная ось, а центрбек Джеймс Тарковски записал на свой счет "гол+пас", попав в сборную тура вместе с Абдулаем Дукуре — игроком, чьи лучшие матчи регулярно совпадают с хорошими результатами "Эвертона".



Впереди у "Эвертона" домашние матчи с "Лутоном" и "Борнмутом", и с той игрой, что команда продемонстрировала против ослабленного травмами "Брентфорда", можно рассчитывать на то, что давление на Шона Дайча снизится.



Хекингботтом пережил свой худший день в тренерской карьере



"Ньюкасл" установил несколько рекордов в матче с бездарными "клинками" Пола Хекингботтома — за "сорок" забивали восемь разных игроков, а победа со счетом 0:8 оказалась крупнейшей для "Ньюкасла" за 24 года.



Тем не менее, мало кто ожидал такого результата после сложнейшего выезда "сорок" в Милан, и как сам счет, так и игра просто кричат о полнейшей некомпетентности "Шеффилд Юнайтед". Ожидалось, что у "клинков" будет преимущество в физической готовности, и вместе с мотивацией команды это все создаст проблемы для "Ньюкасла", но более легкой победы у "сорок" не было с момента разгрома "Тоттенхэма" в концовке прошлого сезона.



Как оправиться от такого поражения? Сложно найти варианты сохранения работы для Хекингботтома в этой ситуации, так как впереди два выезда в Лондон — к "Вест Хэму" и "Фулхэму", а затем будет международный перерыв на матчи сборных, который традиционно является предвестником расставаний с тренерами, что ходили по лезвию бритвы. Ну, если эта команда дома, против уставшего соперника, сыграла столь бездарно, что ей светит с тем же "Вест Хэмом"?



Постекоглу не боится идти своим путем



"Тоттенхэм" был той командой, которая превосходит ожидания на старте сезона, но матч с "Арсеналом" должен был стать для "шпор" серьезным экзаменом. Все эксперты — от "канонира" Пола Мерсона до преданного "шпорам" Димитара Бербатова — в предматчевых прогнозах говорили о том, что "Тоттенхэм" хорош, но если Постекоглу сыграет с "Арсеналом" в тот футбол, который он ставит "шпорам", то непременно проиграет.



Постекоглу, тем не менее, не стал подстраиваться под "Арсенал" и прямо сказал своим игрокам, что ждет от них активной и агрессивной игры на "Эмирейтс". Главный проводник идей тренера на поле в составе "шпор" Джеймс Мэддисон: "Сегодня он сказал нам играть именно так. Если бы мы проиграли, играя так, как хочет тренер, ответственность будет на нем. И это дает нам свободу — выйти и сыграть в свой футбол".



Дерби Северного Лондона — одна из лучших вывесок в Премьер-Лиге, и игра находящихся в хорошей форме "Арсенала" и "Тоттенхэма" подарила зрелище. Но главным героем дерби был не копировавший празднование голов Мэддисона Сака и не получивший недавно награду лучшего игрока августа плеймейкер "шпор", а австралийский менеджер "Тоттенхэма". Постекоглу пошел против всех предостережений и не стал изменять себе, получив не только очки на "Эмирейтс", но и всеобщее признание и уважение.



"Брайтон" уязвим, но очень силен в атаке



"Борнмут" стал еще одной командой, сумевшей воспользоваться уязвимостью играющего с невероятно высокой линией обороны "Брайтона". Менеджер "вишенок" Андони Ираола выбрал такой план на игру, при котором его команда прижималась к воротам, но всегда была готова сгонять в контратаку и воспользоваться тем, что голкипер "чаек" Барт Вербрюгген часто остается единственным игроком на половине поля "Брайтона".



Но если "Эвертону" весной и "Вест Хэму" совсем недавно удалось уехать с "Амекс Стэдиум" с тремя очками и отличным настроением, то "Борнмут", забив первым, никаких дивидендов из этого не извлек, так как преимущество свое не упрочил, а затем был растоптан атакой "Брайтона".



Уже в первом тайме давление "чаек" привело к автоголу "Борнмута", а после перерыва на поле появился свежий Митома, и команда Роберто Де Дзерби оформила "камбэк", который поднял "Брайтон" на третье место. Хороший результат и хорошие эмоции после неудачного старта кампании в Лиге Европы, где "чайки" пострадали от контратак АЕКа. Слабые места в игре "Брайтона" заметны для всех, но воспользоваться ими может далеко не каждый — на "Амекс Стэдиум" нужно забивать больше одного гола, чтобы уехать с каким-то "уловом".



В игре "Манчестер Юнайтед" много сумбура



Каков стиль игры "Манчестер Юнайтед" при Эрике Тен Хаге? Этим вопросом часто задаются и эксперты, и болельщики, так как тактической стабильности у команды нет, хоть голландец уже продолжительное время находится у руля команды. Это контратакующая команда с быстрыми флангами или ее стиль — короткие передачи и карусель у ворот противника?



Наверняка, Тен Хаг хочет, чтобы с мячом его команда играл в короткий пас, а без него — высоко прессинговала, но пока что о таком говорить нельзя. Иногда атаки "Юнайтед" строятся логично, но время от времени это какая-то ошеломляющая мешанина и сумбур.



Команда все еще не имеет четкого игрового рисунка по той причине, что, проработав с ней некоторое время, Тен Хаг затеял новую тактическую революцию, не закрепив успехи предыдущей. Радовать голландца по итогам игры с "Бернли" может то, что Андре Онана, наконец, провел очень уверенный матч и был одним из лучших на поле. Правда, немного не в том, чего от него ждет Тен Хаг, а в уверенной игре на линии ворот. Но стоит все же иногда вспоминать, что Онана — вратарь, с хорошим выбором позиции, реакцией и умением играть не только ногами, но и руками.



Дарвин Нуньес прибавляет со всех сторон



Юрген Клопп с большим удовольствием пересматривал гол Дарвина Нуньеса после игры с "Вест Хэмом", а затем нахваливал уругвайца.



"За последние несколько недель он сделал огромный шаг вперед. Он представляет собой угрозу. Он всегда был доступен. Для нас очень важно иметь впереди игрока, который получит мяч, примет его на грудь и будет способен в одиночку создать что-то опасное. Его оборонительная работа стал лучше — он всегда хотел ее делать, но сейчас у него все получается", — резюмировал Клопп.



Первым звездным часом Нуньеса в этом сезоне стала игра с "Ньюкаслом", когда он как раз продемонстрировал умение быть угрозой, находясь в одиночку на острие атаки. Сейчас же он проявляет себя с других сторон, и все выглядит так, что адаптация уругвайца в "Ливерпуле" проходит очень успешно.



Максим Загребин, специально для FAPL.ru