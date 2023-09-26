Сон предупредил, что "Тоттенхэм" будет играть в атакующий футбол против любого соперника

Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин предупредил, что его команда собирается играть в атакующий футбол против любого соперника.

В минувшее воскресенье "Тоттенхэм" осмелился сыграть в открытую игру против "Арсенала", добыв ничью на поле своих соседей со счетом 2:2.



Этот результат лишь убедил Сона, что новый главный тренер "шпор" Анге Постекоглу выбрал правильную манеру игры.



"Это то, над чем мы работаем. Мы хотим играть в свой футбол. Мы показали, как мы хотим играть весь сезон, и не имеет значения, кто на противостоит".



"Это было очень важно. Мы совершили ряд ошибок, и соперник имел свои моменты, но мы все равно хотим играть таким образом. Это очень хорошо для столь молодой команды. Игроки заслуживают похвалы за то, как они шли на риск и с какой смелостью они играли".



"Надеюсь, мы сможем сохранить этот очень хороший настрой. Вы не можете видеть наших тренировок, но каждый из нас по-настоящему упорно трудиться, чтобы быть частью процесса. Наша игра — не просто какая-то случайность. Если бы вы видели наши тренировки каждый день, вы бы поняли, что это норма. Мы действительно упорно, напряженно трудимся".



"Каждый подстегивает друг друга, чтобы стать лучше, и это хорошо. У нас молодая команда, набравшая хороший ритм, и мы можем пользоваться этим", — цитирует Сона Daily Mirror.