Сон предупредил, что "Тоттенхэм" будет играть в атакующий футбол против любого соперника

Сон Хен Мин Капитан "Тоттенхэма" Сон Хен Мин предупредил, что его команда собирается играть в атакующий футбол против любого соперника.

В минувшее воскресенье "Тоттенхэм" осмелился сыграть в открытую игру против "Арсенала", добыв ничью на поле своих соседей со счетом 2:2.

Этот результат лишь убедил Сона, что новый главный тренер "шпор" Анге Постекоглу выбрал правильную манеру игры.

"Это то, над чем мы работаем. Мы хотим играть в свой футбол. Мы показали, как мы хотим играть весь сезон, и не имеет значения, кто на противостоит".

"Это было очень важно. Мы совершили ряд ошибок, и соперник имел свои моменты, но мы все равно хотим играть таким образом. Это очень хорошо для столь молодой команды. Игроки заслуживают похвалы за то, как они шли на риск и с какой смелостью они играли".

"Надеюсь, мы сможем сохранить этот очень хороший настрой. Вы не можете видеть наших тренировок, но каждый из нас по-настоящему упорно трудиться, чтобы быть частью процесса. Наша игра — не просто какая-то случайность. Если бы вы видели наши тренировки каждый день, вы бы поняли, что это норма. Мы действительно упорно, напряженно трудимся".

"Каждый подстегивает друг друга, чтобы стать лучше, и это хорошо. У нас молодая команда, набравшая хороший ритм, и мы можем пользоваться этим", — цитирует Сона Daily Mirror.


Метки Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2023 00:05

Количество просмотров Просмотров: 434

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. liverpo0ol 26.09.2023 01:07 # liverpo0ol
    Ну не обосритесь против сосити или Ливерпуля

    (ответить)

  2. closer 26.09.2023 00:33 # closer
    что этот Сон оф а битч себе позволяет??

    (ответить)

  3. quickelf 26.09.2023 00:28 # quickelf
    Нагазированный прям! Интересно насколько хватит этого настроя перед тем как вернуться на свое место

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: