Мэддисон высказался по поводу празднования Сака гола
Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон высказался по поводу того, что вингер "Арсенала" Букайо Сака позаимствовал его празднование гола.
Открыв с помощью рикошета от Кристиана Ромеро счет в воскресном дерби Северного Лондона, Сака отпраздновал гол в фирменном для Мэддисона стиле: словно бросает дротик.
Однако спустя всего 16 минут новоиспеченного дартсмена постигло возмездие, потому что Мэддисон обыграл Сака на левом фланге и отдал результативную передачу на Сона Хен Мина.
После матча, завершившегося вничью 2:2, Мэддисон признался, что сам попросил своего партнера по сборной Англии взять с него пример.
"Мы с Букайо немного пошутили и поболтали, когда вместе были в сборной".
"И я сказал ему, что он должен исполнить празднование с дротиком. Должно быть он все еще исполнял его, когда я обыграл его при первом голе".
"Но исполнил он все равно ужасно, не так ли?" — цитирует Мэддисона Evening Standard.
25.09.2023 23:00
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Обоссал макаку ;D
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