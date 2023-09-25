Мэддисон высказался по поводу празднования Сака гола

Полузащитник "Тоттенхэма" Джеймс Мэддисон высказался по поводу того, что вингер "Арсенала" Букайо Сака позаимствовал его празднование гола.

Открыв с помощью рикошета от Кристиана Ромеро счет в воскресном дерби Северного Лондона, Сака отпраздновал гол в фирменном для Мэддисона стиле: словно бросает дротик.



Однако спустя всего 16 минут новоиспеченного дартсмена постигло возмездие, потому что Мэддисон обыграл Сака на левом фланге и отдал результативную передачу на Сона Хен Мина.



После матча, завершившегося вничью 2:2, Мэддисон признался, что сам попросил своего партнера по сборной Англии взять с него пример.



"Мы с Букайо немного пошутили и поболтали, когда вместе были в сборной".



"И я сказал ему, что он должен исполнить празднование с дротиком. Должно быть он все еще исполнял его, когда я обыграл его при первом голе".



"Но исполнил он все равно ужасно, не так ли?" — цитирует Мэддисона Evening Standard.