Маунт снова готов играть за "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Мейсон Маунт возобновил полноценные тренировки после травмы.

После своего перехода из "Челси" за 60 миллионов фунтов Маунт сыграл только два матча, во втором из них — против "Тоттенхэма" в августе — получив травму.



Однако в понедельник "Юнайтед" объявил, что после пяти неделей отсутствия 24-летний англичанин приступил к тренировкам в общей группе.



Таким образом, Маунт может вернуться на футбольное поле уже в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Кристал Пэлас" во вторник. "Юнайтед" сыграет с "орлами" и в ближайшую субботу, но уже в рамках Премьер-Лиги.



"Юнайтед" также сообщает, что полноценные тренировки возобновил и защитник Харри Магуайр. А Рафаэль Варан и Софьян Амрабат сыграли еще в субботу против "Бернли" — кризис травм "красных дьяволов" постепенно ослабевает.