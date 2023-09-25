Цимикас заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Левый защитник "Ливерпуля" Костас Цимикас заключил новый долгосрочный контракт с мерсисайдским клубом.

Цимикас выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Олимпиакоса" за 12 миллионов фунтов в августе 2020, все это время являясь дублером Энди Робертсона.



За три с небольшим года в "Ливерпуле" Цимикас сыграл 63 матча и забил 12 голов, завоевав с "красными" Кубок Англии и Кубок Лиги в сезоне 2021/22.



27-летний грек является популярным членом раздевалки и ценится главным тренером "Ливерпуля" Юргена Клоппа, несмотря на свою ограниченную роль.



"Я очень рад продлить здесь свой контракт. Я чувствую, что был вознагражден за все те жертвы, которые я совершил, а также за другие вещи, которые я сделал".



"Но это поддерживает мою мотивацию насчет остального. Как я уже говорил во многих интервью, эта команда должна добиться еще многих, многих вещей вместе, и с первой минуты я хотел быть частью этого", — сообщил Цимикас.