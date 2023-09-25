Бреннан Джонсон пропустит до шести недель

Нападающий "Тоттенхэма" Бреннан Джонсон рискует пропустить до шести недель с травмой задней поверхности бедра.

Данную травму Джонсон получил во втором тайме матча Премьер-Лиги против "Арсенала" в минувшее воскресенье (2:2).



Это было первое появление 22-летнего валлийца в стартовом составе "Тоттенхэма" после его перехода из "Ноттингем Форест" за 47.5 млн. фунтов.



По информации Football.London, в ближайшие дни Джонсон пройдет дополнительные медицинские тесты, однако первичное обследование говорит, что восстановление Бреннана займет до шести недель.



Если Джонсон будет отсутствовать все шесть недель, то пропустит шесть матчей Премьер-Лиги, включая битвы с "Ливерпулем" 30 сентября и "Челси" 6 ноября.