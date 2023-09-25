Полузащитник "Арсенала" Деклан Райс избежал серьезной травмы в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Купленный летом у "Вест Хэма" за 105 миллионов фунтов Райс выходил в стартовом составе на каждый из семи матчей "Арсенала" в новом сезоне.



Однако в седьмом из них, против "Тоттенхэма" накануне (2:2), Деклан в перерыве уступил свое место на поле Жоржиньо, и эта замена стала вынужденной.



После дерби Северного Лондона главный тренер "Арсенала" Микель Артета выразил обеспокоенность состоянием здоровья Райса, уточнив, что Деклан пожаловался на дискомфорт в спине и не мог продолжать игру.



Как сообщает The Athletic, у Райса сохраняется в дискомфорт в области спины, однако углубленное обследование не выявило серьезного повреждения. Ближайшие дни Деклан будет находиться под наблюдением медиков.



Райс, как и пропустивший дерби с "Тоттенхэмом" из-за травмы мышечного характера вингер Леандро Троссард, сохраняет шансы вернуться в строй к ближайшей субботе, когда "канониров" ожидает выезд к "Борнмуту".