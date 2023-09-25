Сальтор покинул "Челси" на условиях секретности

Ассистент главного тренера "Челси" Бруно Сальтор покинул лондонский клуб после неудачного старта сезона, причем сделал это секретным образом.

Сальтор прибыл в "Челси" год назад, последовав за Грэмом Поттером из "Брайтона". Спустя семь месяцев Бруно взял на себя управление первой командой и провел в этой роли матч против "Ливерпуля" (0:0).



Затем Сальтор оказался фактически отстранен от работы, потому что принявший "Челси" на остаток сезона 2022/23 Фрэнк Лэмпард привел свой тренерский штаб.



Когда в июле Маурисио Почеттино приступил к исполнению обязанностей главного тренера "Челси", было объявлено, что Сальтор будет ему ассистировать.



Однако сейчас карьера Сальтора в "Челси" оказалась завершена. Лондонский клуб не объявлял об уходе Бруно, однако The Telegraph может подтвердить, что стороны за кулисами договорились о прекращении сотрудничества.



Фактически речь идет об увольнении, потому что "Челси" выплатил Сальтору остаточную стоимость его контракта.



В сентябре 2022 "Челси" заплатил "Брайтону" рекордную для мирового футбола тренерскую компенсацию в размере 21 миллиона фунтов за Поттера и его помощников, из которых сейчас в клубе остаются лишь тренер вратарей Бен Робертс и аналитик данных Кайл Маколи.