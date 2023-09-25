Сальтор покинул "Челси" на условиях секретности

Бруно Сальтор Ассистент главного тренера "Челси" Бруно Сальтор покинул лондонский клуб после неудачного старта сезона, причем сделал это секретным образом.

Сальтор прибыл в "Челси" год назад, последовав за Грэмом Поттером из "Брайтона". Спустя семь месяцев Бруно взял на себя управление первой командой и провел в этой роли матч против "Ливерпуля" (0:0).

Затем Сальтор оказался фактически отстранен от работы, потому что принявший "Челси" на остаток сезона 2022/23 Фрэнк Лэмпард привел свой тренерский штаб.

Когда в июле Маурисио Почеттино приступил к исполнению обязанностей главного тренера "Челси", было объявлено, что Сальтор будет ему ассистировать.

Однако сейчас карьера Сальтора в "Челси" оказалась завершена. Лондонский клуб не объявлял об уходе Бруно, однако The Telegraph может подтвердить, что стороны за кулисами договорились о прекращении сотрудничества.

Фактически речь идет об увольнении, потому что "Челси" выплатил Сальтору остаточную стоимость его контракта.

В сентябре 2022 "Челси" заплатил "Брайтону" рекордную для мирового футбола тренерскую компенсацию в размере 21 миллиона фунтов за Поттера и его помощников, из которых сейчас в клубе остаются лишь тренер вратарей Бен Робертс и аналитик данных Кайл Маколи.


Метки Сальтор, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 2516

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. tursa 25.09.2023 21:56 # tursa
    настолько секретно что на фапли выложили

    (ответить)

  2. klassik-777 25.09.2023 18:54 # klassik-777
    Членси как обычно развели на бабосики, конченные обосаные олени

    (ответить)

  3. sausage 25.09.2023 18:12 # sausage
    И что в этом секретного?

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: