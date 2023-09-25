"Арсенал" решил купить Тоуни
"Арсенал" принял решение попытаться приобрести нападающего "Брентфорда" Айвена Тоуни в январе.
Ранее "Арсенал" уже назывался среди клубов, проявляющих интерес к Тоуни, чья восьмимесячная дисквалификация за нарушение запрета на ставки истекает в январе 2024.
Однако Daily Mirror утверждает, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета, проанализировав начало нового сезона, окончательно решил, что "канониры" сделают предложение о покупке Айвена в зимнее трансферное окно.
Несмотря на россыпь атакующих игроков, старт сезона показал, что "Арсеналу" не хватает забивного центрального нападающего, вдобавок Артета хочет добавить передней линии физической мощи. По мнению Микеля, это должно стать ключом к борьбе "канониров" за титул Премьер-Лиги.
27-летний Тоуни, забивший 20 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, уже отбыл половину своей дисквалификации и приступил к тренировкам с партнерами по "Брентфорду", поэтому Айвен должен быть в хорошей физической форме к январю, пускай и без игровой практики.
Предполагается, что сам Тоуни открыт к уходу на повышение, а "Брентфорд" готов продать Айвена, от контракта которого остается менее двух лет, но потребует минимум 60 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Издание уточняет, что "Арсенал" может попытаться сбить цену за Тоуни, включив в сделку своего нападающего Эдди Нкетиа.
Помимо "Арсенала", интерес к Тоуни также сохраняют "Челси" и "Тоттенхэм".
25.09.2023 17:00
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Было б заебись конечно убить трех зайцев одним выстрелом: Купить Тоуни, спихнуть Нкетию и спустить на бембу)
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на хуе дансер всё-таки даст реалистичные сроки победы пососсии?)
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Малютку такера все зае6ало, уже даже пусинал не радует ахахаха
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