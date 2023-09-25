"Тоттенхэм" подтвердил покупку Вушковича

"Тоттенхэм" подтвердил приобретение центрального защитника "Хайдука" Луки Вушковича.

О том, что "Тоттенхэм" согласовал трансфер Вушковича, стало известно ранее в сентябре. Сейчас этому последовало официальное подтверждение.



Вушкович согласовал с "Тоттенхэмом" контракт до 2030 года, но присоединится к "шпорам" только в 2025, а до тех пор продолжит выступать за клуб из Сплита.



К своим 16 годам Вушкович сыграл 11 матчей за первую команду "Хайдука" во всех соревнованиях, завоевав Кубок Хорватии в прошлом сезоне. Также Лука выступает за юношескую сборную Хорватии U-18.



Evening Standard оценивает трансфер Вушковича, самого молодого игрока в истории хорватского первенства, в 12 миллионов фунтов.