"Тоттенхэм" подтвердил покупку Вушковича
"Тоттенхэм" подтвердил приобретение центрального защитника "Хайдука" Луки Вушковича.
О том, что "Тоттенхэм" согласовал трансфер Вушковича, стало известно ранее в сентябре. Сейчас этому последовало официальное подтверждение.
Вушкович согласовал с "Тоттенхэмом" контракт до 2030 года, но присоединится к "шпорам" только в 2025, а до тех пор продолжит выступать за клуб из Сплита.
К своим 16 годам Вушкович сыграл 11 матчей за первую команду "Хайдука" во всех соревнованиях, завоевав Кубок Хорватии в прошлом сезоне. Также Лука выступает за юношескую сборную Хорватии U-18.
Evening Standard оценивает трансфер Вушковича, самого молодого игрока в истории хорватского первенства, в 12 миллионов фунтов.
25.09.2023 16:00
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фигасе, в 16 лет такой лоб уже. для ЦЗ самое то.
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