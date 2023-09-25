Невилл считает, что "Арсеналу" не хватает хладнокровия

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Арсеналу" не хватило хладнокровия для победы в дерби против "Тоттенхэма".

Накануне "Арсенал" сыграл с "Тоттенхэмом" вничью 2:2, и этот результат увеличил отставание "канониров" от лидирующего в Премьер-Лиге "Манчестер Сити" до четырех очков.



По ходу дерби "Тоттехнэм" дважды отыгрывался, причем свой второй гол забил спустя минуту, как Букайо Сака реализовал пенальти и снова вывел "Арсенал" вперед. Невиллу это говорит о том, что "канониры" недостаточно хладнокровны в своей игре и не умеют выдерживать градус матча.



"Я хочу видеть хладнокровие у этой команды "Арсенала", и этого сложно добиться, потому что твой тренер скачет у бровки так, что невозможно поверить".



"Я хочу видеть страсть, но также хочу видеть хладнокровие и холодность. Кажется, одно противоречит другому. Но я хочу видеть это в правильные моменты, в правильное время".



"Когда они забили свой второй гол с помощью пенальти Сака, красивого пенальти, нужно было отпраздновать и дать фанатам почувствовать, что это кое-что значит".



"В этом коллективе должно было найтись два-три опытных игрока, чтобы сказать: "Хорошо, соберитесь. Теперь нам нужна полная концентрация, мы готовы, и мы доведем это до победы". Когда игра в опасности, ваш характер проявляет себя".



"Райс ушел в перерыве, и это создало опасность, так почему Жоржиньо остался практическим последним защитником, когда Сон второй раз сравнивал счет?"



"Конечно, он должен был сыграть лучше, но когда ты пропускаешь спустя минуту, как повел в счете, то это именно то, о чем я говорю. Это характер. Они не дали себе установку", — сообщил Невилл в своем подкасте.