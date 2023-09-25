Гвардиола шутит, что ему самому придется сыграть против "Ньюкасла"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что ему самому придется сыграть в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Ньюкасла".
На старте нового сезона возможности Гвардиолы для ротации ограничены, потому что Джон Стоунс, Кевин Де Брюйне, Матео Ковачич и Бернарду Силва травмированы, Джек Грилиш едва вернулся из лазарета, а Родри схлопотал красную карточку против "Ноттингем Форест" в минувшую субботу.
В ближайшую среду "Сити" предстоит выезд на "Сент-Джеймс Парк", и Гвардиола, бывший полузащитник "Барселоны", шутит, что в сложившейся ситуации только недавняя операция на спине может помешать ему выйти на поле.
"Некоторые игроки, у которых и так много сыгранных минут, не сыграют против "Ньюкасла".
"Кубок Лиги — это отличная возможность для всех парней, которые не играют регулярно. Они могут получить несколько игровых минут, и это прекрасно".
"Но что касается остальных игроков, то я не собираюсь расходовать ни процента энергии на Кубок Лиги. Игроки вроде Кайла (Уолкера), Рубена (Диаша) играют по 90 минут за нас и по 90 минут за свои сборные, они уже без сил".
"Поэтому сыграют парни, которым это нужно, игроки академии и, возможно, я. Моей спине уже лучше, поэтому мне, возможно, удастся провести несколько минут!" — цитирует Гвардиола The Independent.
25.09.2023 14:00
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Слезки бедной овечки, не иначе.
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пижон
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КОРОЛЬ!!!
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