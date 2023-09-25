Гвардиола шутит, что ему самому придется сыграть против "Ньюкасла"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола пошутил, что ему самому придется сыграть в матче 3-го раунда Кубка Лиги против "Ньюкасла".

На старте нового сезона возможности Гвардиолы для ротации ограничены, потому что Джон Стоунс, Кевин Де Брюйне, Матео Ковачич и Бернарду Силва травмированы, Джек Грилиш едва вернулся из лазарета, а Родри схлопотал красную карточку против "Ноттингем Форест" в минувшую субботу.



В ближайшую среду "Сити" предстоит выезд на "Сент-Джеймс Парк", и Гвардиола, бывший полузащитник "Барселоны", шутит, что в сложившейся ситуации только недавняя операция на спине может помешать ему выйти на поле.



"Некоторые игроки, у которых и так много сыгранных минут, не сыграют против "Ньюкасла".



"Кубок Лиги — это отличная возможность для всех парней, которые не играют регулярно. Они могут получить несколько игровых минут, и это прекрасно".



"Но что касается остальных игроков, то я не собираюсь расходовать ни процента энергии на Кубок Лиги. Игроки вроде Кайла (Уолкера), Рубена (Диаша) играют по 90 минут за нас и по 90 минут за свои сборные, они уже без сил".



"Поэтому сыграют парни, которым это нужно, игроки академии и, возможно, я. Моей спине уже лучше, поэтому мне, возможно, удастся провести несколько минут!" — цитирует Гвардиола The Independent.