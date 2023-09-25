"Эвертону" может быть вынужден устроить распродажу звезд

"Эвертону" придется устроить распродажу звезд в январе, если сделка по продаже клуба будет заблокирована Премьер-Лигой.

В середине сентября "Эвертон" объявил, что нынешний владелец клуба Фархад Мошири согласовал продажу своих 94 процентов акций американскому инвестиционному фонду 777 Partners.



Нюанс в том, что эта сделка все еще находится на одобрении у руководства Премьер-Лиги, и у английских футбольных чиновников существуют определенные сомнения насчет 777 Partners, который навлек на себя критику манерой управления другими своими клубами вроде льежского "Стандарда" и берлинской "Герты".



"Эвертон" отчаянно нуждается в денежных вливаниях, и если Премьер-Лига не разрешит 777 Partners купить мерсисайдский клуб, "ириски" будут вынуждены выставить на продажу своих ведущих игроков вроде голкипера Джордана Пикфорда и полузащитника Амаду Онана в зимнее трансферное окно.



Еще в марте "Эвертон" отчитался о пятом подряд убыточном сезоне. Суммарный дефицит "ирисок" за этот период составил 430 миллионов фунтов.



В следующем месяце "Эвертон" предстанет перед независимой комиссией, которая рассматривает дело насчет возможных нарушений "ирисками" правил финансового фейр-плей, что грозит клубу с "Гудисон Парк" дополнительными проблемами.