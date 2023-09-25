Эванс не ожидал получить еще один шанс на топ-уровне
Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс признался, что он не ожидал получить еще один шанс на топ-уровне.
В минувшую субботу Эванс появился в стартовом составе "Юнайтед" впервые после своего возвращения в клуб свободным агентом.
Эванс помог "Юнайтед" одержать победу 0:1 над "Бернли", отметившись результативной передачей на Бруну Фернандеша. 35-летний североирландец также забил гол, который был отменен.
Эванс чрезвычайно благодарен своему родному клубу — после вылета с "Лестером" из Премьер-Лиги в прошлом сезоне Джонни думал, что его карьера на топ-уровне завершена.
"Нет, я определенно этого не ожидал".
"Вопрос не в том, собирался ли сворачивать свою карьеру. Просто траектории карьер таковы, что клубу сложно решиться на риск, когда тебе 35 лет".
"Также у меня было много проблем из-за травм в прошлом году, поэтому я очень благодарен за то, что клуб увидел во мне нечто ценное и дал эту возможность".
"Полагаю, для 35-летнего игрока вернуться в клуб — они хотели, чтобы я вернулся и обеспечил страховку, — это не такое частое событие".
"Я знал, что это будет большой вызов, но я надеюсь, что справлюсь с этим. Я чувствую, что это идеально для меня на данной стадии своей карьеры", — цитирует Эванса The Athletic.
25.09.2023 13:00
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Последние комментарии:
по сравнению с другими защитниками Эванс выглядит гораздо круче именно ментально. может, в плане техники он не топ, но хотя бы клоунаду не устраивает на поле в отличие от некоторых.
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Скам насобирал целый полк клоунов, что на их фоне 35 летний Эванс выглядит монстром)
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Ёбырь дрогбы
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Топ уровень нахой)) шутейник
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