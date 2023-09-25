Эванс не ожидал получить еще один шанс на топ-уровне

Джонни Эванс Защитник "Манчестер Юнайтед" Джонни Эванс признался, что он не ожидал получить еще один шанс на топ-уровне.

В минувшую субботу Эванс появился в стартовом составе "Юнайтед" впервые после своего возвращения в клуб свободным агентом.

Эванс помог "Юнайтед" одержать победу 0:1 над "Бернли", отметившись результативной передачей на Бруну Фернандеша. 35-летний североирландец также забил гол, который был отменен.

Эванс чрезвычайно благодарен своему родному клубу — после вылета с "Лестером" из Премьер-Лиги в прошлом сезоне Джонни думал, что его карьера на топ-уровне завершена.

"Нет, я определенно этого не ожидал".

"Вопрос не в том, собирался ли сворачивать свою карьеру. Просто траектории карьер таковы, что клубу сложно решиться на риск, когда тебе 35 лет".

"Также у меня было много проблем из-за травм в прошлом году, поэтому я очень благодарен за то, что клуб увидел во мне нечто ценное и дал эту возможность".

"Полагаю, для 35-летнего игрока вернуться в клуб — они хотели, чтобы я вернулся и обеспечил страховку, — это не такое частое событие".

"Я знал, что это будет большой вызов, но я надеюсь, что справлюсь с этим. Я чувствую, что это идеально для меня на данной стадии своей карьеры", — цитирует Эванса The Athletic.


Метки Манчестер Юнайтед, Эванс

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2023 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1460

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. danilych89 25.09.2023 17:05 # danilych89
    по сравнению с другими защитниками Эванс выглядит гораздо круче именно ментально. может, в плане техники он не топ, но хотя бы клоунаду не устраивает на поле в отличие от некоторых.

    (ответить)

  2. gary47 25.09.2023 14:47 # gary47
    Скам насобирал целый полк клоунов, что на их фоне 35 летний Эванс выглядит монстром)

    (ответить)

  3. kukuruzko 25.09.2023 13:28 # kukuruzko
    Ёбырь дрогбы

    (ответить)

  4. beatles-red 25.09.2023 13:12 # beatles-red
    Топ уровень нахой)) шутейник

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: