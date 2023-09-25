Артета: "Я люблю Жоржиньо"
Наставник "Арсенала" Микель Артета поддержал полузащитника Жоржиньо, совершившего результативную ошибку в дерби против "Тоттенхэма".
Заменив получившего травму Деклана Райса в перерыве, Жоржиньо запомнился лишь потерей мяча в глубине поля. Джеймс Мэддисон, совершивший перехват, сразу же умчался в контратаку и организовал гол для Сона Хен Мина.
Таким образом, из-за ошибки Жоржиньо "Арсенал" недосчитался победы (2:2), однако Артета не хочет критиковать своего подопечного.
"Несмотря на случившееся сегодня, я люблю его, и мы любим его. Ошибки являются частью футбола. Игрокам дозволено совершать ошибки, потому что это они играют, а не мы".
"Для нас это действительно непросто, но если и есть тот, кто готов помогать команде и стараться больше всех, то это Жоржи. Все мы его поддерживаем", — цитирует Артету Daily Mirror.
Сам Жоржиньо также высказался насчет своей ошибки в социальных сетях.
"Это была болезненная ошибка сегодня, но каждый — мои партнеры по команде, тренеры, персонал и фанаты — отреагировал на это, поддержав меня, и это придает мне еще больше мотивации, чтобы трудиться упорнее, потому что все вы заслуживаете моей лучшей версии. Спасибо вам большое за поддержку, семья "Арсенала", — написал экс-игрок "Челси".
25.09.2023 12:00
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Для этого мы его туда и продали
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Ну так женись, раз любишь.
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Узнаю жоржиньо
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Фу, гомосеки.
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