Артета: "Я люблю Жоржиньо"

Джеймс Мэддисон и Жоржиньо Наставник "Арсенала" Микель Артета поддержал полузащитника Жоржиньо, совершившего результативную ошибку в дерби против "Тоттенхэма".

Заменив получившего травму Деклана Райса в перерыве, Жоржиньо запомнился лишь потерей мяча в глубине поля. Джеймс Мэддисон, совершивший перехват, сразу же умчался в контратаку и организовал гол для Сона Хен Мина.

Таким образом, из-за ошибки Жоржиньо "Арсенал" недосчитался победы (2:2), однако Артета не хочет критиковать своего подопечного.

"Несмотря на случившееся сегодня, я люблю его, и мы любим его. Ошибки являются частью футбола. Игрокам дозволено совершать ошибки, потому что это они играют, а не мы".

"Для нас это действительно непросто, но если и есть тот, кто готов помогать команде и стараться больше всех, то это Жоржи. Все мы его поддерживаем", — цитирует Артету Daily Mirror.

Сам Жоржиньо также высказался насчет своей ошибки в социальных сетях.

"Это была болезненная ошибка сегодня, но каждый — мои партнеры по команде, тренеры, персонал и фанаты — отреагировал на это, поддержав меня, и это придает мне еще больше мотивации, чтобы трудиться упорнее, потому что все вы заслуживаете моей лучшей версии. Спасибо вам большое за поддержку, семья "Арсенала", — написал экс-игрок "Челси".


Метки Арсенал, Артета, Жоржиньо, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1623

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  1. darvil 25.09.2023 15:40 # darvil
    Для этого мы его туда и продали

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  2. suddenly 25.09.2023 12:33 # suddenly
    Ну так женись, раз любишь.

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  3. quickelf 25.09.2023 12:27 # quickelf
    Узнаю жоржиньо

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  4. chelsea88 25.09.2023 12:13 # chelsea88
    Фу, гомосеки.

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