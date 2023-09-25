Погба и Рэшфорд отказались стать капитаном "Юнайтед"

Полузащитник Поль Погба и нападающий Маркус Рэшфорд были теми двумя игроками, которые отказались от возможности стать капитаном "Манчестер Юнайтед".

В опубликованном на этой неделе интервью The Athletic бывший главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал некоторых игроков "красных дьяволов", признавшись, что двое из них отказались от капитанской повязки.



Как сообщает The Sun, ссылаясь на свой источник в "Юнайтед", этими двумя игроками были Погба и Рэшфорд, причем у каждого из них была своя причина на это.



Поль отверг повязку, потому что хотел уйти из "Юнайтед", а Маркус решил, что еще не готов к столь ответственной роли.



В результате Сульшер был вынужден сделать капитаном защитника Харри Магуайра, у которого нынешний наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг забрал повязку только минувшим летом.