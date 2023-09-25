Артета: "Расстроены, что не набрали три очка"

Микель Артета Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что его расстраивает ничейный счет в дерби против "Тоттенхэма" (2:2).

Дважды ведя в счете в воскресном матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс", оба раза "Арсенал" позволял сопернику довольно легко отыграться.

Артета жалеет об упущенных возможностях и чувствует, что "канониры" вполне могли выйти победителями из дерби Северного Лондона.

"Несомненно, мы очень расстроены, что не набрали три очка, особенно когда ты дважды ведешь в счете и имеешь возможность одержать победу".

"Мы контролировали игру, могли сделать счет 2:0, когда Габи (Жезус) имел момент, а затем ты пропускаешь гол и должен реагировать. Мы это сделали и забили еще раз, но жаль, что спустя минуту мы пропустили второй".

"Думаю, это оказало довольно сильное влияние на команду в эмоциональном плане, нам не хватало хладнокровия при передачах в заключительной трети поля", — цитирует Артету The Independent.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2023 10:00

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  1. tot35 25.09.2023 10:37 # tot35
    Игроки членси чудят)

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  2. makeewadim 25.09.2023 10:34 # makeewadim
    Пижон отскочил знатно

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  3. vyrentz 25.09.2023 10:12 # vyrentz
    Хуйню несет. Лучший игрок в составе Арсенала - Ромеро.

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