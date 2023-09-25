Артета: "Расстроены, что не набрали три очка"

Наставник "Арсенала" Микель Артета признался, что его расстраивает ничейный счет в дерби против "Тоттенхэма" (2:2).

Дважды ведя в счете в воскресном матче Премьер-Лиги на "Эмирейтс", оба раза "Арсенал" позволял сопернику довольно легко отыграться.



Артета жалеет об упущенных возможностях и чувствует, что "канониры" вполне могли выйти победителями из дерби Северного Лондона.



"Несомненно, мы очень расстроены, что не набрали три очка, особенно когда ты дважды ведешь в счете и имеешь возможность одержать победу".



"Мы контролировали игру, могли сделать счет 2:0, когда Габи (Жезус) имел момент, а затем ты пропускаешь гол и должен реагировать. Мы это сделали и забили еще раз, но жаль, что спустя минуту мы пропустили второй".



"Думаю, это оказало довольно сильное влияние на команду в эмоциональном плане, нам не хватало хладнокровия при передачах в заключительной трети поля", — цитирует Артету The Independent.