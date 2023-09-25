Почеттино: "Владельцы "Челси" расстроены"
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что владельцы его клуба недовольны провальным стартом сезона.
За три трансферных окна при новых владельцах "Челси" потратил более 1 миллиарда фунтов на трансферы, но прошлый сезон завершил на 12-м месте в Премьер-Лиге, а сейчас занимает только 14-ю строчку.
После домашнего поражения от "Астон Виллы" в воскресенье (0:1) "синие" оказались в одном очке от зоны вылета, а свою единственную победу в новом сезоне Премьер-Лиги одержали против скромного "Лутона".
Если верить журналисту Фабрицио Романо, после матча с "Виллой" совладелец "Челси" Бехдад Эгбали заявился в раздевалку домашней команды на "Стэмфорд Бридж", чтобы поговорить с игроками и выразить поддержку Почеттино. Но Маурисио отлично понимает, что чувствуют его боссы.
"Они расстроены. Они прибыли в клуб и были в таком восторге насчет создания этого проекта. Конечно, они чувствуют себя расстроенными, но в то же время им нужно придерживаться плана", — цитирует Почеттино Daily Mirror.
25.09.2023 09:00
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Последние комментарии:
Я бы уже уволил его и избил бы до полусмерти))
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Хз че они ожидали. Потратили ярд и пришли с Канте, Ковачич и Жоржиньо к Энцо, Кайседо и Галлахер. В команде одни молокососы, кроме Силвы. Как и Арсенал пару лет назад, начинаем сезон в конце табилицы. Главное, не уволить теперь Поча в ноябре, после про.еба сити 0-5 на мосту, иначе этот круг не закончится
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Всё идёт по плану
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Да какой план, да какой проект, ихнее дело в ложе гамбургерами давиться да пивко сосать, воооон шеи какие, заодно свистеть двумя пальцами, эт называется болеть по ихнему
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А где Мудрииииииик
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Дайте членси ещё миллиард чтобы купить бестолковых бомжей и ворваться в первую десятку на 8 место
Я ору
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