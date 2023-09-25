Почеттино: "Владельцы "Челси" расстроены"

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что владельцы его клуба недовольны провальным стартом сезона.

За три трансферных окна при новых владельцах "Челси" потратил более 1 миллиарда фунтов на трансферы, но прошлый сезон завершил на 12-м месте в Премьер-Лиге, а сейчас занимает только 14-ю строчку.



После домашнего поражения от "Астон Виллы" в воскресенье (0:1) "синие" оказались в одном очке от зоны вылета, а свою единственную победу в новом сезоне Премьер-Лиги одержали против скромного "Лутона".



Если верить журналисту Фабрицио Романо, после матча с "Виллой" совладелец "Челси" Бехдад Эгбали заявился в раздевалку домашней команды на "Стэмфорд Бридж", чтобы поговорить с игроками и выразить поддержку Почеттино. Но Маурисио отлично понимает, что чувствуют его боссы.



"Они расстроены. Они прибыли в клуб и были в таком восторге насчет создания этого проекта. Конечно, они чувствуют себя расстроенными, но в то же время им нужно придерживаться плана", — цитирует Почеттино Daily Mirror.