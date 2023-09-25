Почеттино: "Владельцы "Челси" расстроены"

Маурисио Почеттино Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что владельцы его клуба недовольны провальным стартом сезона.

За три трансферных окна при новых владельцах "Челси" потратил более 1 миллиарда фунтов на трансферы, но прошлый сезон завершил на 12-м месте в Премьер-Лиге, а сейчас занимает только 14-ю строчку.

После домашнего поражения от "Астон Виллы" в воскресенье (0:1) "синие" оказались в одном очке от зоны вылета, а свою единственную победу в новом сезоне Премьер-Лиги одержали против скромного "Лутона".

Если верить журналисту Фабрицио Романо, после матча с "Виллой" совладелец "Челси" Бехдад Эгбали заявился в раздевалку домашней команды на "Стэмфорд Бридж", чтобы поговорить с игроками и выразить поддержку Почеттино. Но Маурисио отлично понимает, что чувствуют его боссы.

"Они расстроены. Они прибыли в клуб и были в таком восторге насчет создания этого проекта. Конечно, они чувствуют себя расстроенными, но в то же время им нужно придерживаться плана", — цитирует Почеттино Daily Mirror.


Метки Почеттино, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2023 09:00

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Последние комментарии:




  1. mansoor 25.09.2023 12:48 # mansoor
    Я бы уже уволил его и избил бы до полусмерти))

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  2. blueisthecolor 25.09.2023 10:29 # blueisthecolor
    Хз че они ожидали. Потратили ярд и пришли с Канте, Ковачич и Жоржиньо к Энцо, Кайседо и Галлахер. В команде одни молокососы, кроме Силвы. Как и Арсенал пару лет назад, начинаем сезон в конце табилицы. Главное, не уволить теперь Поча в ноябре, после про.еба сити 0-5 на мосту, иначе этот круг не закончится

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  3. sausage 25.09.2023 10:04 # sausage
    Всё идёт по плану

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  4. osivori 25.09.2023 09:53 # osivori
    Да какой план, да какой проект, ихнее дело в ложе гамбургерами давиться да пивко сосать, воооон шеи какие, заодно свистеть двумя пальцами, эт называется болеть по ихнему

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  5. seregaball 25.09.2023 09:11 # seregaball
    А где Мудрииииииик

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  6. felix-the-cat 25.09.2023 09:02 # felix-the-cat
    Дайте членси ещё миллиард чтобы купить бестолковых бомжей и ворваться в первую десятку на 8 место

    Я ору

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