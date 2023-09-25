Постекоглу: "Не понимаю правила насчет игры рукой"

Игра рукой Кристиана Ромеро Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что он не понимает правила насчет игры рукой.

Свой второй гол в воскресном дерби против "Арсенала" (2:2) "Тоттенхэм" пропустил с пенальти, который был назначен за игру рукой Кристиана Ромеро.

Ромеро просто не имел возможности увернуться от удара в упор Бена Уайта, и Постекоглу шутит, что эту проблему насчет трактования правила о игре рукой можно было бы решить, научившись выращивать безруких защитников.

"Я без понятия насчет игры рукой. Правда, без понятия. Вчера в матче "Вулверхэмптона" (против "Лутона") я видел нечто похожее, и кажется, в одних случаях это пенальти, когда мяч попадает тебе руку, в других — нет".

Так что я без понятия. Это одно из правил игры, которое я просто не понимаю".

"До тех пор, пока мы не начнем выращивать безруких защитников, я не знаю, как можно блокировать мячи и оставаться с руками в естественном положении".

"Что поделать. Ты надеешься, что по итогам сезона будет соблюден некоторых баланс в такого рода решениях, но я не понимаю этого правила насчет игры рукой".

"Думаю, было бы хорошо внести ясность, но я без понятия", — цитирует Постекоглу The Independent.




Метки Арсенал, Постекоглу, Премьер-Лига, Ромеро, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2023 00:05

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Последние комментарии:




  1. hust 25.09.2023 00:55 # hust
    Эта игра называется футбол, в нее играют ногами, Анге

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  2. irbis85 25.09.2023 00:45 # irbis85
    это не естественное положение

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  3. kukuruzko 25.09.2023 00:27 # kukuruzko
    До этого Мэддисона Габриэл уронил в штрафной, но судья мог и удалить Ромеро) Принял соломоново решение.
    А грек хорош, по стопам Маура пойдет

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  4. tursa 25.09.2023 00:14 # tursa
    раньше как-то убирали руки за спину и ничего, а сейчас сидят спорят. научи играть его без рук и все

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