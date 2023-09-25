Постекоглу: "Не понимаю правила насчет игры рукой"
Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что он не понимает правила насчет игры рукой.
Свой второй гол в воскресном дерби против "Арсенала" (2:2) "Тоттенхэм" пропустил с пенальти, который был назначен за игру рукой Кристиана Ромеро.
Ромеро просто не имел возможности увернуться от удара в упор Бена Уайта, и Постекоглу шутит, что эту проблему насчет трактования правила о игре рукой можно было бы решить, научившись выращивать безруких защитников.
"Я без понятия насчет игры рукой. Правда, без понятия. Вчера в матче "Вулверхэмптона" (против "Лутона") я видел нечто похожее, и кажется, в одних случаях это пенальти, когда мяч попадает тебе руку, в других — нет".
Так что я без понятия. Это одно из правил игры, которое я просто не понимаю".
"До тех пор, пока мы не начнем выращивать безруких защитников, я не знаю, как можно блокировать мячи и оставаться с руками в естественном положении".
"Что поделать. Ты надеешься, что по итогам сезона будет соблюден некоторых баланс в такого рода решениях, но я не понимаю этого правила насчет игры рукой".
"Думаю, было бы хорошо внести ясность, но я без понятия", — цитирует Постекоглу The Independent.
25.09.2023 00:05
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Последние комментарии:
Эта игра называется футбол, в нее играют ногами, Анге
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это не естественное положение
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До этого Мэддисона Габриэл уронил в штрафной, но судья мог и удалить Ромеро) Принял соломоново решение.
А грек хорош, по стопам Маура пойдет
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раньше как-то убирали руки за спину и ничего, а сейчас сидят спорят. научи играть его без рук и все
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