Постекоглу: "Не понимаю правила насчет игры рукой"

Наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что он не понимает правила насчет игры рукой.

Свой второй гол в воскресном дерби против "Арсенала" (2:2) "Тоттенхэм" пропустил с пенальти, который был назначен за игру рукой Кристиана Ромеро.



Ромеро просто не имел возможности увернуться от удара в упор Бена Уайта, и Постекоглу шутит, что эту проблему насчет трактования правила о игре рукой можно было бы решить, научившись выращивать безруких защитников.



"Я без понятия насчет игры рукой. Правда, без понятия. Вчера в матче "Вулверхэмптона" (против "Лутона") я видел нечто похожее, и кажется, в одних случаях это пенальти, когда мяч попадает тебе руку, в других — нет".



Так что я без понятия. Это одно из правил игры, которое я просто не понимаю".



"До тех пор, пока мы не начнем выращивать безруких защитников, я не знаю, как можно блокировать мячи и оставаться с руками в естественном положении".



"Что поделать. Ты надеешься, что по итогам сезона будет соблюден некоторых баланс в такого рода решениях, но я не понимаю этого правила насчет игры рукой".



"Думаю, было бы хорошо внести ясность, но я без понятия", — цитирует Постекоглу The Independent.