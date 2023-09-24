Клопп: "Нуньес совершил огромные шаги в последние недели"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Дарвин Нуньес значительно прибавил в последние недели.

К удивлению многих, новый сезон Нуньес начал игроком запаса. В воскресенье против "Вест Хэма" Дарвин лишь во второй раз со старта кампании Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Ливерпуля".



Своим шансом Нуньес воспользовался, записав на свое имя гол, который в итоге стал победным для "красных". Однако 24-летний уругваец порадовал Клоппа не только забитым мячом.



"Он совершил огромные шаги в последние недели. Он является угрозой. Все вы видели его гол, он был довольно неплох, не так ли?"



"Это было невероятно. Каждый смотрит на меня, когда я говорю о голах, но своими глазами я видел их только однажды — мне не терпится отсмотреть повторы".



"На него всегда можно было положиться. Это суперважно для нас сейчас, что у нас есть игрок, который умеет обращаться с мячом. Ты можешь забросить ему мяч, он сыграет грудью и продолжит игру".



"Именно так мы забили третий гол против "Вулверхэмптона", и это суперважно для нас. Но главная разница — это, наверное, та оборонительная работа, которую он выполняет".



"Он всегда хотел отрабатывать в обороне, но наверное, был хуже координирован. Похоже, теперь он гораздо лучше в этом", — цитирует Клоппа The Independent.