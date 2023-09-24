Клопп: "Нуньес совершил огромные шаги в последние недели"

Дарвин Нуньес Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий Дарвин Нуньес значительно прибавил в последние недели.

К удивлению многих, новый сезон Нуньес начал игроком запаса. В воскресенье против "Вест Хэма" Дарвин лишь во второй раз со старта кампании Премьер-Лиги появился в стартовом составе "Ливерпуля".

Своим шансом Нуньес воспользовался, записав на свое имя гол, который в итоге стал победным для "красных". Однако 24-летний уругваец порадовал Клоппа не только забитым мячом.

"Он совершил огромные шаги в последние недели. Он является угрозой. Все вы видели его гол, он был довольно неплох, не так ли?"

"Это было невероятно. Каждый смотрит на меня, когда я говорю о голах, но своими глазами я видел их только однажды — мне не терпится отсмотреть повторы".

"На него всегда можно было положиться. Это суперважно для нас сейчас, что у нас есть игрок, который умеет обращаться с мячом. Ты можешь забросить ему мяч, он сыграет грудью и продолжит игру".

"Именно так мы забили третий гол против "Вулверхэмптона", и это суперважно для нас. Но главная разница — это, наверное, та оборонительная работа, которую он выполняет".

"Он всегда хотел отрабатывать в обороне, но наверное, был хуже координирован. Похоже, теперь он гораздо лучше в этом", — цитирует Клоппа The Independent.


Метки Вест Хэм, Клопп, Ливерпуль, Нуньес, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2023 23:00

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  1. superperez101 25.09.2023 00:04 # superperez101
    голешник тура забил, не иначе
    если будет мазать хотя-бы процентов на 10-15 меньше - положит 40 за сезон

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