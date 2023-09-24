Постекоглу: "Был бы доволен, даже если бы мы проиграли"

Главный тренер "Тоттенхэма" Анге Постекоглу заявил, что был бы доволен своей командой после дерби против "Арсенала", даже в случае поражения.

Дважды уступая в счете, в итоге "Тоттенхэм" добыл ничью 2:2 в дерби Северного Лондона и теперь продолжает идти вровень со своими соседями в таблице Премьер-Лиги.



Однако для Постекоглу результат вторичен. Для Анге гораздо важнее, что "шпоры" осмелились сыграть в атакующий футбол против столь грозного соперника.



"Дело не в том, чтобы быть довольным результатом. Для меня важно быть довольным игрой".



"Ты можешь добыть результат здесь, ничью, и ты можешь уехать домой с ощущением: "Знаете, мы унесли ноги". Но сейчас у меня нет этого ощущения".



"Думаю, мы пошли лоб в лоб против команды топ-уровня, и временами мне казалось, что мы доминируем в игре. Временами это делали они, но так бывает, когда противостоишь командам топ-уровня".



"И хотя мне не нравится проигрывать, даже если бы мы проиграли сегодня, я был бы доволен. Я подстегиваю этих парней, и им нужно чувствовать, что вещи, о которых мы говорим и над которыми работаем, получаются. А когда мы противостоим командам топ-уровня, нам важно оставаться верными себе. Это имеет ключевой значение", — цитирует Постекоглу The Independent.