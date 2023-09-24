"Ньюкасл" забил восемь безответных голов "Шеффилд Юнайтед"

"Ньюкасл" повторил свою крупнейшую победу за все время выступлений в Премьер-Лиге, сокрушив "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:8.

Выезд в Шеффилд вызывал определенные опасения у болельщиков "Ньюкасла", потому что посреди недели команда Эдди Хау провела тяжелейший матч в Лиге Чемпионов, отбиваясь от атак "Милана".



Словно не заметив усталости, "Ньюкасл" катком прошелся по новичку Премьер-Лиги, причем все восемь голов "сорок" были забиты восемью разными игрокам.



За "Ньюкасл" забивали Шон Лонгстафф, Дэн Берн, Свен Ботман, Харри Уилсон, Энтони Гордон, Мигель Альмирон, Бруно Гимараэс и Александер Исак. А Киран Триппьер записал на свое имя хет-трик "ассистов".



Как отмечает Sky Sports, это крупнейшая выездная победа "Ньюкасла" в рамках английских лиг и повторение крупнейшей победы "сорок" в Премьер-Лиге.



Также "Ньюкасл" стал командой с наибольшим количеством различных игроков, забивавших в одном матче Премьер-Лиги.



А "Шеффилд Юнайтед" потерпел самое крупное домашнее поражение в своей 134-летней истории.