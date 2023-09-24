"Ньюкасл" забил восемь безответных голов "Шеффилд Юнайтед"

Бруно Гимараэс "Ньюкасл" повторил свою крупнейшую победу за все время выступлений в Премьер-Лиге, сокрушив "Шеффилд Юнайтед" со счетом 0:8.

Выезд в Шеффилд вызывал определенные опасения у болельщиков "Ньюкасла", потому что посреди недели команда Эдди Хау провела тяжелейший матч в Лиге Чемпионов, отбиваясь от атак "Милана".

Словно не заметив усталости, "Ньюкасл" катком прошелся по новичку Премьер-Лиги, причем все восемь голов "сорок" были забиты восемью разными игрокам.

За "Ньюкасл" забивали Шон Лонгстафф, Дэн Берн, Свен Ботман, Харри Уилсон, Энтони Гордон, Мигель Альмирон, Бруно Гимараэс и Александер Исак. А Киран Триппьер записал на свое имя хет-трик "ассистов".

Как отмечает Sky Sports, это крупнейшая выездная победа "Ньюкасла" в рамках английских лиг и повторение крупнейшей победы "сорок" в Премьер-Лиге.

Также "Ньюкасл" стал командой с наибольшим количеством различных игроков, забивавших в одном матче Премьер-Лиги.

А "Шеффилд Юнайтед" потерпел самое крупное домашнее поражение в своей 134-летней истории.


Метки Ньюкасл, Премьер-Лига, рекорды, Шеффилд Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 1843

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Последние комментарии:




  1. zaeba1l 24.09.2023 22:43 # zaeba1l
    Слово Юнайтед это какое-то проклятье нынче.

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  2. kagawa 24.09.2023 22:14 # kagawa
    Что бы было с Ман Юнайтед?

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  3. wilegend 24.09.2023 21:15 # wilegend
    ниже поч ноет, отсыпьте ему по брацки

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  4. beatles-red 24.09.2023 21:03 # beatles-red
    Тимэйс

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