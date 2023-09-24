Почеттино: "Нам лишь не хватает забитых голов"

После домашнего поражения 0:1 от "Астон Виллы" наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команду снова подвела реализация.

Оставшись вдесятером на 58-й минуте из-за удаления Мало Гюсто, "Челси" пропустил от Олли Уоткинса и оформил свое третье поражение в шести матчах нового сезона Премьер-Лиги.



По мнению Почеттино, "Челси " был вовсе не так плох, но свои моменты снова не использовал.



"Я не разочарован — просто расстроен. Думаю, мы были лучшей командой до красной карточки".



"Команда старалась изо всех сил, и нам нельзя опускать руки. Играть вдесятером всегда сложно, но команда упорно трудилась".



"Нам нужно изменить эту ситуацию. Я знаю единственный способ ее изменить, и он заключается в том, чтобы по-настоящему упорно трудиться".



"Мы уверены в том, как мы хотим играть в футбол. Нам лишь не хватает забитых голов. Если мы продолжим упорно трудиться, мы это изменим", — сообщил Почеттино BBC.