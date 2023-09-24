Почеттино: "Нам лишь не хватает забитых голов"

Маурисио Почеттино После домашнего поражения 0:1 от "Астон Виллы" наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команду снова подвела реализация.

Оставшись вдесятером на 58-й минуте из-за удаления Мало Гюсто, "Челси" пропустил от Олли Уоткинса и оформил свое третье поражение в шести матчах нового сезона Премьер-Лиги.

По мнению Почеттино, "Челси " был вовсе не так плох, но свои моменты снова не использовал.

"Я не разочарован — просто расстроен. Думаю, мы были лучшей командой до красной карточки".

"Команда старалась изо всех сил, и нам нельзя опускать руки. Играть вдесятером всегда сложно, но команда упорно трудилась".

"Нам нужно изменить эту ситуацию. Я знаю единственный способ ее изменить, и он заключается в том, чтобы по-настоящему упорно трудиться".

"Мы уверены в том, как мы хотим играть в футбол. Нам лишь не хватает забитых голов. Если мы продолжим упорно трудиться, мы это изменим", — сообщил Почеттино BBC.


Метки Астон Вилла, Почеттино, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2023 20:00

Количество просмотров Просмотров: 2285

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. axiomofchoice 24.09.2023 22:48 # axiomofchoice
    Надо дать время лимонам.

    (ответить)

  2. viva-5555 24.09.2023 22:25 # viva-5555
    Великий Ливерпуль добыл волевую победу вдесятером!!!! Здесь и разница между великим клубом, и денежным мешком, пустышкой!!!!

    (ответить)

  3. beatles-red 24.09.2023 22:07 # beatles-red
    Да рано еще судить. Все еще впереди.

    (ответить)

  4. tigerpool 24.09.2023 21:22 # tigerpool
    Ща попробуют немощи с Зиданом договориться. Поч до след сезона не доработает

    (ответить)

  5. largo-winch 24.09.2023 20:20 # largo-winch
    Моуриньо
    Контекс
    Сарри
    Лемпес
    Тухель
    Поттер
    Почеттино

    Может пора уже вылететь наххуй??

    (ответить)

  6. felix-the-cat 24.09.2023 20:20 # felix-the-cat
    Дно обоссаное

    (ответить)

  7. beatboy 24.09.2023 20:12 # beatboy
    этот долбаеб вместо того чтобы в августе шутить и улыбаться на камеру и тереть с американскими звездами лучше бы заперся и составил план на сезон, все хихи да хаха все время на камеру было с невероятной уверенностью и надеждами на новый сезон.

    Боюсь Поч закончился как тренер, нельзя столько времени не тренировать а потом шуточками и откровенностью добыть результат, к сожалению он очень мягкотелый - Челси нужен абсолютно другой тренер.

    (ответить)

  8. kojan 24.09.2023 20:11 # kojan
    Почеттино из ПСЖ сделал Тоттенхем, а теперь из Челси делает...

    (ответить)

  9. jirrort 24.09.2023 20:09 # jirrort
    ЛУЧШИЙ!!! НЕ СЛУШАЙ ДАУНОВ ПЕНИСОВ, КОТОРЫЕ НА ТЕБЯ ГОНЯТ,РОДНОЙ.

    (ответить)

  10. superperez101 24.09.2023 20:03 # superperez101
    несите следующего

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: