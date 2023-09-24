Почеттино: "Нам лишь не хватает забитых голов"
После домашнего поражения 0:1 от "Астон Виллы" наставник "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что его команду снова подвела реализация.
Оставшись вдесятером на 58-й минуте из-за удаления Мало Гюсто, "Челси" пропустил от Олли Уоткинса и оформил свое третье поражение в шести матчах нового сезона Премьер-Лиги.
По мнению Почеттино, "Челси " был вовсе не так плох, но свои моменты снова не использовал.
"Я не разочарован — просто расстроен. Думаю, мы были лучшей командой до красной карточки".
"Команда старалась изо всех сил, и нам нельзя опускать руки. Играть вдесятером всегда сложно, но команда упорно трудилась".
"Нам нужно изменить эту ситуацию. Я знаю единственный способ ее изменить, и он заключается в том, чтобы по-настоящему упорно трудиться".
"Мы уверены в том, как мы хотим играть в футбол. Нам лишь не хватает забитых голов. Если мы продолжим упорно трудиться, мы это изменим", — сообщил Почеттино BBC.
24.09.2023 20:00
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Последние комментарии:
Надо дать время лимонам.
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Великий Ливерпуль добыл волевую победу вдесятером!!!! Здесь и разница между великим клубом, и денежным мешком, пустышкой!!!!
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Да рано еще судить. Все еще впереди.
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Ща попробуют немощи с Зиданом договориться. Поч до след сезона не доработает
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Моуриньо
Контекс
Сарри
Лемпес
Тухель
Поттер
Почеттино
Может пора уже вылететь наххуй??
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Дно обоссаное
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этот долбаеб вместо того чтобы в августе шутить и улыбаться на камеру и тереть с американскими звездами лучше бы заперся и составил план на сезон, все хихи да хаха все время на камеру было с невероятной уверенностью и надеждами на новый сезон.
Боюсь Поч закончился как тренер, нельзя столько времени не тренировать а потом шуточками и откровенностью добыть результат, к сожалению он очень мягкотелый - Челси нужен абсолютно другой тренер.
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Почеттино из ПСЖ сделал Тоттенхем, а теперь из Челси делает...
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ЛУЧШИЙ!!! НЕ СЛУШАЙ ДАУНОВ ПЕНИСОВ, КОТОРЫЕ НА ТЕБЯ ГОНЯТ,РОДНОЙ.
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несите следующего
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