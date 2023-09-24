Артета заменил Райса в перерыве из-за травмы

Деклан Райс Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил замену Деклана Райса в перерыве дерби против "Тоттенхэма".

Райс выходил в стартовом составе на каждый из семи матчей "Арсенала" в новом сезоне, однако дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" в воскресенье было закончено для Деклана уже в перерыве.

Жоржиньо, вышедший вместо Деклана, совершил роковую ошибку, после которой "Тоттенхэм" второй раз в матче отыгрался и добыл ничью 2:2.

Однако после матча Артета объяснил, что эта замена была вынужденной. Райс не оставил своему наставнику выбора.

"У него возник некоторый дискомфорт в спине. Во время первого тайма он говорил нам, что ему некомфортно, и когда мы осмотрели его в перерыве, он уже не мог продолжать, поэтому нам пришлось его заменить".

"Как долго он будет отсутствовать? Надеюсь, недолго. Нам нужно обследовать его".

"Это странно, когда такой игрок просит заменить его из-за дискомфортно. Надеюсь, недолго, но давайте посмотрим", — цитирует Артету The Athletic.


Метки Арсенал, Артета, Премьер-Лига, Райс, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2023 19:00

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  1. takernotagiver 24.09.2023 20:25 # takernotagiver
    Курицы расправили перья уже от ничьи, хотя очевидно что ничейка случилась лишь из-за травмы ключевого игрока и замены его на резервиста

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  2. jawen 24.09.2023 20:20 # jawen
    Партей выходи!

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  3. fantasy-arsenal 24.09.2023 19:43 # fantasy-arsenal
    На момент показалось что Артета уже чудит с заменами.
    Райс, Парти, Мартинелли, Тимбер, Троссард(что с ним вообще?) началась ху1ня, здоровья челам, надолго только Тимбер выбыл с коленом а остальные должны в теории через игру-две играть уже.

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