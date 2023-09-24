Артета заменил Райса в перерыве из-за травмы
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил замену Деклана Райса в перерыве дерби против "Тоттенхэма".
Райс выходил в стартовом составе на каждый из семи матчей "Арсенала" в новом сезоне, однако дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" в воскресенье было закончено для Деклана уже в перерыве.
Жоржиньо, вышедший вместо Деклана, совершил роковую ошибку, после которой "Тоттенхэм" второй раз в матче отыгрался и добыл ничью 2:2.
Однако после матча Артета объяснил, что эта замена была вынужденной. Райс не оставил своему наставнику выбора.
"У него возник некоторый дискомфорт в спине. Во время первого тайма он говорил нам, что ему некомфортно, и когда мы осмотрели его в перерыве, он уже не мог продолжать, поэтому нам пришлось его заменить".
"Как долго он будет отсутствовать? Надеюсь, недолго. Нам нужно обследовать его".
"Это странно, когда такой игрок просит заменить его из-за дискомфортно. Надеюсь, недолго, но давайте посмотрим", — цитирует Артету The Athletic.
24.09.2023 19:00
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Курицы расправили перья уже от ничьи, хотя очевидно что ничейка случилась лишь из-за травмы ключевого игрока и замены его на резервиста
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Партей выходи!
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На момент показалось что Артета уже чудит с заменами.
Райс, Парти, Мартинелли, Тимбер, Троссард(что с ним вообще?) началась ху1ня, здоровья челам, надолго только Тимбер выбыл с коленом а остальные должны в теории через игру-две играть уже.
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