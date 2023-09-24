Артета заменил Райса в перерыве из-за травмы

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета объяснил замену Деклана Райса в перерыве дерби против "Тоттенхэма".

Райс выходил в стартовом составе на каждый из семи матчей "Арсенала" в новом сезоне, однако дерби Северного Лондона на "Эмирейтс" в воскресенье было закончено для Деклана уже в перерыве.



Жоржиньо, вышедший вместо Деклана, совершил роковую ошибку, после которой "Тоттенхэм" второй раз в матче отыгрался и добыл ничью 2:2.



Однако после матча Артета объяснил, что эта замена была вынужденной. Райс не оставил своему наставнику выбора.



"У него возник некоторый дискомфорт в спине. Во время первого тайма он говорил нам, что ему некомфортно, и когда мы осмотрели его в перерыве, он уже не мог продолжать, поэтому нам пришлось его заменить".



"Как долго он будет отсутствовать? Надеюсь, недолго. Нам нужно обследовать его".



"Это странно, когда такой игрок просит заменить его из-за дискомфортно. Надеюсь, недолго, но давайте посмотрим", — цитирует Артету The Athletic.