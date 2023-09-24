"Челси" бит на своем поле "Астон Виллой"

Олли Уоткинс "Челси" продолжает разочаровывать своих болельщиков на старте нового сезона, на сей раз проиграв дома "Астон Вилле" со счетом 0:1.

После небольшого ушиба колена в стартовый состав "синих" вернулся Мойсес Кайседо, заменив Лесли Угочукву. Марк Кукурелья и Армандо Бройя также выздоровели, расположившись в запасе.

Относительно выезда к "Легии" в Лиге Конференций посреди недели в старт "вилланов" вернулись Пау Торрес, Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Мусса Диаби и Олли Уоткинс.

Первый тайм матча на "Стэмфорд Бридж" получился более-менее равным. Оба голкипера совершили по ряду сейвов, а Аксель Дисаси даже поразил головой ворота бирмингемской команды, но его гол не был засчитан из-за офсайда.

Вскоре после начала первого тайма хозяева остались вдесятером, потому что после вмешательства системы VAR Мало Гюсто получил прямую красную карточку за грубую игру против своего соотечественника Люки Диня.

Получив численное преимущество, "Вилла" завладела инициативой и на 73-й минуте открыла счет с помощью контратаки. Леви Колуилл заблокировал первый удар ворвавшегося в штрафную Уоткинса, но сам же Олли подхватил мяч и с острого угла поразил ворота — 0:1.

У "Челси" были возможности отыграться, включая момент Бена Чилуэлла, однако и у "Виллы" имелись шансы забить еще. Но счет уже не изменился.

"Челси" снова разочаровал, а Николя Джексон, получивший пятый в сезоне "горчичник", и Гюсто схлопотали дисквалификацию. В этом матче сложно найти позитив для "синих".

"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2023 18:15

Количество просмотров Просмотров: 3358

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Последние комментарии:




  1. live-juve 24.09.2023 20:18 # live-juve
    мде, надо еще лярд на новых угольков вкинуть, эти не тащат))

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  2. sisyazavr 24.09.2023 20:12 # sisyazavr
    Окуэке

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  3. kojan 24.09.2023 20:03 # kojan
    мудрик - пудрик - педрик прогрессирует, вторую игру выходит в старте...

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  4. vyrentz 24.09.2023 19:14 # vyrentz
    И у ЛФК была эра Даунингов

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  5. flamic 24.09.2023 19:13 # flamic
    Бля, если б с ЧШ пришли не такие мертвичи, щолси бы точно туда уебался

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  6. kewell7 24.09.2023 18:50 # kewell7
    как же хорош мудрег, чорли с победкой, мудрег геней.

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  7. hachidlo 24.09.2023 18:46 # hachidlo
    Хочецца увидеть ебало тех пинсов, что утверждали, что Почетино топ вариант для Щолсей.

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  8. shakur 24.09.2023 18:35 # shakur
    "Николя Джексон, получивший пятый в сезоне "горчичник", и Гюсто схлопотали дисквалификацию"

    К следующему туру кто-нибудь из них отбудет дисквалификацию?

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  9. beatles-red 24.09.2023 18:34 # beatles-red
    Чем больше пенсы пытаются срать на кого то, тем крепче ветер в их сторону

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  10. opium07 24.09.2023 18:21 # opium07
    Как же я горжусь что болею за Челси

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  11. brown-ale 24.09.2023 18:21 # brown-ale
    Мудрик держит уровень!

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  12. leysan 24.09.2023 18:20 # leysan
    не понимаю судей в эпоху ВАР. Они что, в глаза долбятся? Как? Вот как там можно было показать красную карточку?!
    Сами тоже хороши. Три выхода один на один не реализовывать — это просто пиздец. Почему Силва не сводил, видя, что соперник убегает? Ну не очень пока хорош Колвилл один-в-один, Антонио это уже один раз показал.

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  13. akado 24.09.2023 18:20 # akado
    А зачем вообще писать про матч двух середняков?

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  14. jirrort 24.09.2023 18:19 # jirrort
    судья - хуесос номер 1
    сосилва - хуесос номер 2
    чильвель - хуесос номер 3

    Санчес - хорош
    Ди Саси - хорош
    Палмер - хорош

    Заслуживали большего,как и в остальных матчах этого сезона.Играем классно, видно невооружённым глазом,что юнцы становятся увереннее и прогрессируют.В Почетино уверен на 200% .С ним у нас точно есть будущее .Если его не дай бог уволят,то клубу пиZда.

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  15. largo-winch 24.09.2023 18:19 # largo-winch
    Чорли с победой, ухахахаах

    Как всегда команду прокляли, куча травм, не везет с реализацией, судьи в глаза долбятся и все в этом роде.

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  16. mansoor 24.09.2023 18:17 # mansoor
    Кайседо и Лавиа зимой могут перейти в Ливерпуль :-)))

    Они наверное сто раз пожалели что перешли именно в Челси. Я хочу переити в Челси блять, вот получили свои порции)))

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  17. van-dijk 24.09.2023 18:16 # van-dijk
    Львы и котята.

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