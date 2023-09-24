"Челси" бит на своем поле "Астон Виллой"

"Челси" продолжает разочаровывать своих болельщиков на старте нового сезона, на сей раз проиграв дома "Астон Вилле" со счетом 0:1.

После небольшого ушиба колена в стартовый состав "синих" вернулся Мойсес Кайседо, заменив Лесли Угочукву. Марк Кукурелья и Армандо Бройя также выздоровели, расположившись в запасе.



Относительно выезда к "Легии" в Лиге Конференций посреди недели в старт "вилланов" вернулись Пау Торрес, Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Мусса Диаби и Олли Уоткинс.



Первый тайм матча на "Стэмфорд Бридж" получился более-менее равным. Оба голкипера совершили по ряду сейвов, а Аксель Дисаси даже поразил головой ворота бирмингемской команды, но его гол не был засчитан из-за офсайда.



Вскоре после начала первого тайма хозяева остались вдесятером, потому что после вмешательства системы VAR Мало Гюсто получил прямую красную карточку за грубую игру против своего соотечественника Люки Диня.



Получив численное преимущество, "Вилла" завладела инициативой и на 73-й минуте открыла счет с помощью контратаки. Леви Колуилл заблокировал первый удар ворвавшегося в штрафную Уоткинса, но сам же Олли подхватил мяч и с острого угла поразил ворота — 0:1.



У "Челси" были возможности отыграться, включая момент Бена Чилуэлла, однако и у "Виллы" имелись шансы забить еще. Но счет уже не изменился.



"Челси" снова разочаровал, а Николя Джексон, получивший пятый в сезоне "горчичник", и Гюсто схлопотали дисквалификацию. В этом матче сложно найти позитив для "синих".



"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче