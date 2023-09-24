"Челси" бит на своем поле "Астон Виллой"
"Челси" продолжает разочаровывать своих болельщиков на старте нового сезона, на сей раз проиграв дома "Астон Вилле" со счетом 0:1.
После небольшого ушиба колена в стартовый состав "синих" вернулся Мойсес Кайседо, заменив Лесли Угочукву. Марк Кукурелья и Армандо Бройя также выздоровели, расположившись в запасе.
Относительно выезда к "Легии" в Лиге Конференций посреди недели в старт "вилланов" вернулись Пау Торрес, Мэтти Кэш, Дуглас Луис, Мусса Диаби и Олли Уоткинс.
Первый тайм матча на "Стэмфорд Бридж" получился более-менее равным. Оба голкипера совершили по ряду сейвов, а Аксель Дисаси даже поразил головой ворота бирмингемской команды, но его гол не был засчитан из-за офсайда.
Вскоре после начала первого тайма хозяева остались вдесятером, потому что после вмешательства системы VAR Мало Гюсто получил прямую красную карточку за грубую игру против своего соотечественника Люки Диня.
Получив численное преимущество, "Вилла" завладела инициативой и на 73-й минуте открыла счет с помощью контратаки. Леви Колуилл заблокировал первый удар ворвавшегося в штрафную Уоткинса, но сам же Олли подхватил мяч и с острого угла поразил ворота — 0:1.
У "Челси" были возможности отыграться, включая момент Бена Чилуэлла, однако и у "Виллы" имелись шансы забить еще. Но счет уже не изменился.
"Челси" снова разочаровал, а Николя Джексон, получивший пятый в сезоне "горчичник", и Гюсто схлопотали дисквалификацию. В этом матче сложно найти позитив для "синих".
"Челси" — "Астон Вилла". Отчет о матче
24.09.2023 18:15
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Последние комментарии:
мде, надо еще лярд на новых угольков вкинуть, эти не тащат))
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Окуэке
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мудрик - пудрик - педрик прогрессирует, вторую игру выходит в старте...
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И у ЛФК была эра Даунингов
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Бля, если б с ЧШ пришли не такие мертвичи, щолси бы точно туда уебался
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как же хорош мудрег, чорли с победкой, мудрег геней.
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Хочецца увидеть ебало тех пинсов, что утверждали, что Почетино топ вариант для Щолсей.
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"Николя Джексон, получивший пятый в сезоне "горчичник", и Гюсто схлопотали дисквалификацию"
К следующему туру кто-нибудь из них отбудет дисквалификацию?
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Чем больше пенсы пытаются срать на кого то, тем крепче ветер в их сторону
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Как же я горжусь что болею за Челси
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Мудрик держит уровень!
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не понимаю судей в эпоху ВАР. Они что, в глаза долбятся? Как? Вот как там можно было показать красную карточку?!
Сами тоже хороши. Три выхода один на один не реализовывать — это просто пиздец. Почему Силва не сводил, видя, что соперник убегает? Ну не очень пока хорош Колвилл один-в-один, Антонио это уже один раз показал.
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А зачем вообще писать про матч двух середняков?
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судья - хуесос номер 1
сосилва - хуесос номер 2
чильвель - хуесос номер 3
Санчес - хорош
Ди Саси - хорош
Палмер - хорош
Заслуживали большего,как и в остальных матчах этого сезона.Играем классно, видно невооружённым глазом,что юнцы становятся увереннее и прогрессируют.В Почетино уверен на 200% .С ним у нас точно есть будущее .Если его не дай бог уволят,то клубу пиZда.
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Чорли с победой, ухахахаах
Как всегда команду прокляли, куча травм, не везет с реализацией, судьи в глаза долбятся и все в этом роде.
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Кайседо и Лавиа зимой могут перейти в Ливерпуль :-)))
Они наверное сто раз пожалели что перешли именно в Челси. Я хочу переити в Челси блять, вот получили свои порции)))
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Львы и котята.
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