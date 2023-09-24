"Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью

Дважды отыгрываясь, "Тоттенхэм" добыл ничью в дерби против "Арсенала" — 2:2.

Относительно победы 4:0 над ПСВ в Лиге Чемпионов в стартовом составе "канониров" произошло две перестановки, и обе коснулись атаки. Вместо Кая Хаверца и Леандро Троссарда появились Фабиу Виейра и Эдди Нкетиа.



У "шпор" впервые после перехода в клуб место в старте получил Бреннан Джонсон, заменив Манора Соломона.



Уже на третьей минуте мяч побывал в воротах Давида Райи. Сон Хен Мин у штанги подправил дальний удар своего партнера, но сделал это из явного положения вне игры.



"Арсенал" ответил на 14-й минуте, когда Габриэль Жезус пробивал в касание по летящему мячу с острейшего угла, однако Гульельмо Викарио выручил "Тоттенхэм".



Спустя пару минут Викарио совершил еще одно спасение, отразив удар Нкетиа с острого угла.



"Канониры" смотрелись предпочтительнее в начале матча и на 26-й минуте открыли счет. Войдя в штрафную с правого фланга, Букайо Сака нанес удар, а Кристиан Ромеро подправил мяч в противоположный от своего голкипера угол ворот — 1:0.



На 32-й минуте "шпоры" едва не совершили еще один "привоз". Джеймс Мэддисон проявил нерасторопность после передачи от своего голкипера и потерял мяч в своей штрафной, однако Жезус пробил мимо.



"Арсенал" имел значительное игровое преимущество, однако ближе к перерыву "Тоттенхэм" прибавил. Отличный момент имел Джонсон, но его удар из центра штрафной был чудесным образом отражен Давидом Райей.



Но на 42-й минуте счет все-таки стал равным. Мэддисон от лицевой линии сделал передачу назад к ближней штанге, где результативно сыграл Сон — 1:1.



Второй тайм начался с того, что Ромеро снова подвел свою команду, рукой остановив удар в упор Бена Уайта. Был назначен пенальти, и Сака пробил по центру — 2:1.



Ответ гостей случился еще быстрее, чем в первом тайме. После ошибки Жоржиньо Вильям Салиба один остался против Мэддисона и Сона, и как раз последний закатил мяч в ворота после отличного паса партнера — 2:2.



Вскоре команды чуть остепенились, хотя "Арсенал" смотрелся предпочтительнее. Чем меньше оставалось времени, тем меньше команды хотели рисковать, и к финальному свистку на табло осталась ничья.



"Тоттенхэм" сыграл в довольно смелой манере против своих соседей и проявил характер, дважды отыгрываясь. "Арсенал" имел значительное преимущество в первом тайме, но это не нашло отражения на счете.



"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче