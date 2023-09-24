"Арсенал" и "Тоттенхэм" сыграли вничью
Дважды отыгрываясь, "Тоттенхэм" добыл ничью в дерби против "Арсенала" — 2:2.
Относительно победы 4:0 над ПСВ в Лиге Чемпионов в стартовом составе "канониров" произошло две перестановки, и обе коснулись атаки. Вместо Кая Хаверца и Леандро Троссарда появились Фабиу Виейра и Эдди Нкетиа.
У "шпор" впервые после перехода в клуб место в старте получил Бреннан Джонсон, заменив Манора Соломона.
Уже на третьей минуте мяч побывал в воротах Давида Райи. Сон Хен Мин у штанги подправил дальний удар своего партнера, но сделал это из явного положения вне игры.
"Арсенал" ответил на 14-й минуте, когда Габриэль Жезус пробивал в касание по летящему мячу с острейшего угла, однако Гульельмо Викарио выручил "Тоттенхэм".
Спустя пару минут Викарио совершил еще одно спасение, отразив удар Нкетиа с острого угла.
"Канониры" смотрелись предпочтительнее в начале матча и на 26-й минуте открыли счет. Войдя в штрафную с правого фланга, Букайо Сака нанес удар, а Кристиан Ромеро подправил мяч в противоположный от своего голкипера угол ворот — 1:0.
На 32-й минуте "шпоры" едва не совершили еще один "привоз". Джеймс Мэддисон проявил нерасторопность после передачи от своего голкипера и потерял мяч в своей штрафной, однако Жезус пробил мимо.
"Арсенал" имел значительное игровое преимущество, однако ближе к перерыву "Тоттенхэм" прибавил. Отличный момент имел Джонсон, но его удар из центра штрафной был чудесным образом отражен Давидом Райей.
Но на 42-й минуте счет все-таки стал равным. Мэддисон от лицевой линии сделал передачу назад к ближней штанге, где результативно сыграл Сон — 1:1.
Второй тайм начался с того, что Ромеро снова подвел свою команду, рукой остановив удар в упор Бена Уайта. Был назначен пенальти, и Сака пробил по центру — 2:1.
Ответ гостей случился еще быстрее, чем в первом тайме. После ошибки Жоржиньо Вильям Салиба один остался против Мэддисона и Сона, и как раз последний закатил мяч в ворота после отличного паса партнера — 2:2.
Вскоре команды чуть остепенились, хотя "Арсенал" смотрелся предпочтительнее. Чем меньше оставалось времени, тем меньше команды хотели рисковать, и к финальному свистку на табло осталась ничья.
"Тоттенхэм" сыграл в довольно смелой манере против своих соседей и проявил характер, дважды отыгрываясь. "Арсенал" имел значительное преимущество в первом тайме, но это не нашло отражения на счете.
"Арсенал" — "Тоттенхэм". Отчет о матче
24.09.2023 18:05
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https://www.slamdunk.ru/news/nba/pi-dzhey-taker-zastupilsya-za-naryadivshegosya-v-yubku-rassella-uestbruka-r65246/
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Охуенная история
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Вряд ли в мире есть альпинист, который не хотел бы забраться на Эверест - самую высокую гору мира.
Израильский альпинист Надав Бен-Йегуда весной 2012 года прибыл в Непал к подножию Эвереста, откуда собирался совершить восхождение к вершине горы. Этому предшествовало двухлетняя подготовка. В лагере альпинистов он познакомился со множеством людей из разных стран которые так же желали покорить самую высокую вершину, но он отметил про себя. что большинство были молодые и не очень опытные скалолазы. С одним из них, турком по имени Айдын Ирмак он подружился, играл с ним в настольные игры и разговаривал о том и о сём.
Наступил день когда было назначен выход к тропе, Надав слушая радио узнал, что приближается сильный штормовой ветер и похолодание и он поспешил всех отговорить выходить в это день, но его никто не послушался. Все были мыслями уже на вершине Эвереста. Надав вышел на следующий день, когда ветер стих и благополучно добрался до высоты 8500 метров. А там он увидел... Трупы. Недавние его знакомые лежали мертвые. Одного он узнал по знакомой куртке. Это был Айдын. Приложив ухо к груди Надав понял, что Айдын еще жив. Он задумался. Ему оставалось до вершины идти чуть больше 300 метров, которые он бы преодолел за 3-4 часа, но Айдын к этому времени уже бы умер.
Надав служил в израильской армии и чётко помнил приказ "Нельзя оставлять человека в беде". Он сбросил лишнее снаряжение, привязал Айдына к себе и пошел вниз.
Спускался он 14 часов, но дотащил Айдына живого до лагеря где были медики, а сам угодил в госпиталь, где ему хотели ампутировать руку, которым он держал Айдына. Она полностью почернела от мороза и напряжения. Но медики руку ему спасли.
Вот так вот бывает в жизни.
Выбирай - или осуществишь мечту через трупы или спасешь чью-то жизнь.
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как же ЛУЗЕРСИ с уринкраинцем в составе сасет, это пздц
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Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
О том, что указ подписан, президент заявил на заседании Совета Безопасности РФ. Теперь по регламенту введение военного положение должен утвердить Совет Федерации, заседание которого назначено на 17.00.
Ахуенно. Осталось Украине захватить город с населением до войны 100к+, а Путину обьявить еще одну мобу и просто у меня все 10 прогнозов на год пройдут.
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Эй, охранник!
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Это че если 15 больших моментов заруинено за 6 матчей, то за сезон можно соточку наколотить запоротых моментов.
Камон красиво ИМПЕРАТОРСИ
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Ни одна команда в этом сезоне Премьер-лиги не упустила больше больших шансов, чем «Челси» (15)
[Opta]
15 блять!!!!! 15!!!!!
Это даже если сократить эту статку в три раза, и реализовать 1 из 3, это мать его 5 голов!!!!
Это просто пи3дец, тр ли игроки косоногие, то ли это боули виноват, что накупил не систкмных игроков чи шо там тот ред крльас писал, тр ли это проклятие африканских шаманов, как туре на пепа наложил...
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Охуенная история
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Ученик поклонившись к ногам учителя, спросил:
— Как долго мне ждать моего просветления?
Учитель Дзэн устало смотрел на него.
Ученик стал беспокоиться, и опять спросил:
— Почему Вы так смотрите на меня и не отвечаете?
Учитель устало ответил:
— Убей меня!
Ученик не мог поверить своим ушам. Смущённый и растерянный, он поспешно ушёл. Он много дней раздумывал над ответом Учителя, но всё не мог понять, что тот ему хотел сказать. В отчаянии он обратился за помощью к другому учителю.
Тот засмеялся и пояснил:
— Он сказал тебе: «Почему ты продолжаешь спрашивать меня»? Оставь меня, оставь всякое спрашивание. Убей меня в себе, убей мой авторитет. Оставь всякое учение. Зачем спрашивать Кто я? Я не удерживаю тебя. Жизнь одинаково открыта для всех. Почему ты не начинаешь жить? Почему ты продолжаешь готовиться?"
Живите своей жизнью, друзья!
(ответить)
Бульба квадратная, ты куда съе6ался?
(ответить)
Про русскоязычных фантов Челси надо понять одно:
Это Абрамович - Россия - Путин...
Где теперь все они? Вопрос сложный.
(ответить)
Потерпите пенсы пройдет это все. Чуть чуть осталось и вы полюбите Ливерпуль когда окажитесь в ЧШ.
Ухи
Хихихихиххих
(ответить)
ЮрГенгстер Клопп!
(ответить)
Ахахаха у пенсов ща рожа как у жены Макрона
сечете? ;)
(ответить)
Охуенная история
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В одном селении случилось постыдное происшествие. Незамужняя девушка оказалась в "интересном положении". Родители вне себя от возмущения, кричали ей: - Кто он? Говори!
Испуганная девушка кивнула головой в сторону отдаленной хижины, где жил учитель Дзэн по имени Хакуин - Он.
Родители побежали к Хакуину и стали засыпать его упреками и проклятиями. Хакуин не сразу понял о чем речь, а когда понял, сказал одно лишь слово: - Неужели?!
Пришло время и девушка родила малыша. Её родители взяли ребенка и понесли к Хакуину: - Это твой ребенок. Корми его сам! - Неужели?! - опять сказал Хакуин и взял ребенка в руки. Он бережно нянчился с ребенком. Добывал у соседей для него молоко, кормил и качал на руках. Ребенок подрос. Стал ходить, вскоре и говорить начал.
Тут девушка-мать признавалась родителям, что отцом ребенка является вовсе не Хакуин, а молодой парень - сосед, который готов теперь на ней жениться. Родители девушки с виноватым видом опять пришли к Хакуину: - Это не твой ребенок. Мы его заберем. - Неужели?! - снова сказал Хакуин и отдал ребенка.
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21.08.2023 04:21 #
hammersmith
Просто ОБВАФЛИЛИ ебало каждому пенсу. Какие же бля посмешищааахахахахаха
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Источник: http://fapl.ru/posts/102279/?c=1
(ответить)
20.08.2023 23:55 #
dragon
По красоте зеротурика опускаете. Работайте, братья!
(ответить)
20.08.2023 23:58 # удалить
v-0987654321
Она ща тётя Остер
(ответить)
20.08.2023 23:59 # удалить
v-0987654321
или шалаvа Наркоишака
(ответить)
21.08.2023 00:04 #
dragon
Таки да. Личная сучка квадратноголового бомжа-беженца.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/102279/?c=1
(ответить)
20.08.2023 23:44 #
felix-the-cat
Лицемерные шлюхи))) реально что армянская дырявая потаскуха жирорт что тупая петушастерка обоссаная)))
Источник: http://fapl.ru/posts/102279/?c=1
Факт
(ответить)
Ожидание Шарамыгси: Онана Мбаппе Неймар Осимхен
Реальность: Чукуку чукукакака чучкчуседо пачупчеко
Ахахахахаха ну что за Животные арюююююю - хрююююююююю
Источник: http://fapl.ru/posts/102279/?c=1
(ответить)
Охуенная история
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Александр Македонский став царем Греции долго ждал, пока сам мудрец Диоген придет к нему выразить свое почтение, но философ преспокойно проводил время у себя. Тогда Александр сам решил навестить его. Он нашёл Диогена в Крании (в местечке неподалёку от Коринфа), когда тот грелся на солнце возле своей бочки. Александр подошёл к нему и сказал:
- Я — великий царь Александр.
- А я, — ответил Диоген, — собака Диоген.
- И за что тебя зовут собакой?
- Кто бросит кусок — тому виляю хвостом, кто не бросит — облаиваю, а кто злой человек — кусаю.
- А меня ты боишься? — спросил Александр.
- А что ты такое, — спросил Диоген, — зло или добро?
- Добро, — сказал тот.
- А кто же боится добра?
Наконец, Александр сказал:
- Проси у меня чего хочешь.
- Отойди пожалуйста, ты заслоняешь мне солнце, — сказал Диоген и продолжил греться.
Диоген был родом из богатого семейства, получил хорошее образование и служил в Казначействе, где организовал мошенничество с чеканкой монет. За что и был был изгнан...
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20.08.2023 20:42 #
felix-the-cat
Выебанный в рот петушастер с ормяшкой и спермодримсом щас сквозь слезы читают фапл и бояться написать сюда ахахахэаа
Источник: http://fapl.ru/posts/102279/?c=1
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