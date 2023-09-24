"Ливерпуль" одержал пятую победу подряд в Премьер-Лиге

"Ливерпуль" одержал свою пятую победу подряд в Премьер-Лиге, одолев дома "Вест Хэм" со счетом 3:1.

По сравнению с выездом к ЛАСКу в Лиге Европы посреди недели только Виргил Ван Дейк и Дарвин Нуньес уцелели в стартовом составе "красных".



У "молотобойцев", которые тоже проводили свой матч в еврокубках, уцелевших оказалось тоже двое: Джеймс Уорд-Проуз и Лукас Пакета.



Первое слово в матче сказали гости. На шестой минуте Томаш Соучек пробивал головой с подступов к вратарской совершенно без помех, однако голкипер хозяев Алиссон совершил блестящий сейв.



На 15-й минуте последовал ответ "Ливерпуля", организовавшего контратаку, в завершении которой Мохамед Салах запнулся о ногу Найефа Агерда в штрафной. Сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 1:0.



Гол придал уверенности хозяевам, которые окончательно пришли в себя после довольно невыразительного начала матча и принялись искать счастье в атаках.



Однако "Вест Хэм" выдерживал это давление, а на 42-й минуте и вовсе сравнял счет. Владимир Цоуфал выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной, где Джаррод Боуэн, опередив Ван Дейка, пробил головой в падении — 1:1.



На последней минуте основного времени первого тайма Кертис Джонс опустил мяч в ворота с близкого расстояния после заброса Доминика Собослаи, но из-за офсайда гол не был засчитан.



С началом второго тайма "Ливерпуль" вновь стал атаковать, но моментов практически не создавал, вдобавок "Вест Хэм" всегда был готов показать зубы.



Тем не менее, на 60-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Алексис Макаллистер из глубины поля забросил мяч в штрафную, а Дарвин Нуньес стопой ткнул снаряд в ворота — 2:1.



Некоторое время после гола Нуньеса "молотобойцы" просто не могли выйти со своей половиной поля. Затем "красные" сделали небольшую паузу и на 85-й минуте поставили точку в матче. Появившийся на замену Диогу Жота переправил мяч в ворота после подачи углового и скидки головой Ван Дейка — 3:1.



"Вест Хэм" был хорош отрезками, особенно в начале матча, однако "Ливерпуль" нашел подход к такому неудобному сопернику.



"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче