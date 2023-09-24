"Ливерпуль" одержал пятую победу подряд в Премьер-Лиге
"Ливерпуль" одержал свою пятую победу подряд в Премьер-Лиге, одолев дома "Вест Хэм" со счетом 3:1.
По сравнению с выездом к ЛАСКу в Лиге Европы посреди недели только Виргил Ван Дейк и Дарвин Нуньес уцелели в стартовом составе "красных".
У "молотобойцев", которые тоже проводили свой матч в еврокубках, уцелевших оказалось тоже двое: Джеймс Уорд-Проуз и Лукас Пакета.
Первое слово в матче сказали гости. На шестой минуте Томаш Соучек пробивал головой с подступов к вратарской совершенно без помех, однако голкипер хозяев Алиссон совершил блестящий сейв.
На 15-й минуте последовал ответ "Ливерпуля", организовавшего контратаку, в завершении которой Мохамед Салах запнулся о ногу Найефа Агерда в штрафной. Сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 1:0.
Гол придал уверенности хозяевам, которые окончательно пришли в себя после довольно невыразительного начала матча и принялись искать счастье в атаках.
Однако "Вест Хэм" выдерживал это давление, а на 42-й минуте и вовсе сравнял счет. Владимир Цоуфал выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной, где Джаррод Боуэн, опередив Ван Дейка, пробил головой в падении — 1:1.
На последней минуте основного времени первого тайма Кертис Джонс опустил мяч в ворота с близкого расстояния после заброса Доминика Собослаи, но из-за офсайда гол не был засчитан.
С началом второго тайма "Ливерпуль" вновь стал атаковать, но моментов практически не создавал, вдобавок "Вест Хэм" всегда был готов показать зубы.
Тем не менее, на 60-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Алексис Макаллистер из глубины поля забросил мяч в штрафную, а Дарвин Нуньес стопой ткнул снаряд в ворота — 2:1.
Некоторое время после гола Нуньеса "молотобойцы" просто не могли выйти со своей половиной поля. Затем "красные" сделали небольшую паузу и на 85-й минуте поставили точку в матче. Появившийся на замену Диогу Жота переправил мяч в ворота после подачи углового и скидки головой Ван Дейка — 3:1.
"Вест Хэм" был хорош отрезками, особенно в начале матча, однако "Ливерпуль" нашел подход к такому неудобному сопернику.
"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче
24.09.2023 18:00
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Последние комментарии:
YNWA!!! Молодцы скаузеры!
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КНЯЗИ, с победой!!!
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Нуньез ахуенен. Все есть у парня, надо поработать над психологией и реализацию чуть поправить и будет крушить
(ответить)
Красавцы. Оч порадовала игра, особенно второй тайм. Очень странно было до игры читать выебоны в вьюхах от молотков, тем более в выездной игре, но да ладно. Качество игры становится все лучше и лучше, по немногу можно говорить, что праймовый лфк возвращается. Еще бы перестать пропускать и вообще будет охуенно. Так же это наверное самая вариативная в плане количества и качества линия нападения, которую я когда либо видел у нас. Дарвин молодец, что не пусьнулся после своего первого упущенного биг шанса и исполнил конфетную передачу Мака. Пока абсолютно точно заслужил играть в старте, посмотрим как стабильно он будет продолжать, Диогу выжидает его, Коди пока пятый выбор.
Так же охуенно осознавать, что есть Мак и Собо, которые могут либо протащить мяч, либо обострить с центра. Еще бы опорника туда мясного и просто реинкарнация Джи-Маска-Алонсо. По игре имхо Мак лучший сегодня был.
В защите тоже не плохо. Высоко встречали, с редкими моментами вх справлялись. Матип старый и верный конь, Ввд хоть и с косяком, но в остальном бы хорош.
Боуэн пздц как хочет к нам, интересный игрок.
Юнва! Плотность в лиге пздц. Топари от средняков очищаются очень быстро. Будем посмотреть дальше.
(ответить)
На классе. Но первый тайм так себе опять. Макалистер и Робертсон - два пахаря, фундамент нового Ливерпуля. Джонсу пора посидеть на лавке, подумать. А так отличный матч, отличный результат, Нуньес - гол, как и прогнозировал.
PS Новый мексикос у молотков - уебан конкретный.
(ответить)
Кайседо и Лавиа зимой могут перейти в Ливерпуль :-)))
Они наверное сто раз пожалели что перешли именно в Челси. Я хочу переити в Челси блять, вот получили свои порции)))
(ответить)
Пенсы потерпите
Чуть чуть вот тяга слива скоро поменяет амплуа на форварда и будет забивать вить он СаМи ЛучИ заящитНик мила
(ответить)
Отличный денёк) членсов и колбасов с победой!
(ответить)
В тильте нахуй
(ответить)
ВХ в этом туре - 1 гол
Челси - 0 голов
ВХ 1:0 Челси
С победой молотобойцев!
(ответить)
Княжева!!!
(ответить)
Миха, а че ты не написал, что ЛФК одержал "волевую" победу?
(ответить)
ШАРАМЫГСИ , ЕБАЛО
АХАХАХАХАХАХАХА
(ответить)
Ментальные монстры возращаются...
Гомез Макаллистер - лучшие
Нуньез принес покушать из Хуйнеза
(ответить)
На фоне этого Челси, как назло, Ливерпуль на подъёме.
(ответить)
Ливерпуль - это бренд,мать вашу!
(ответить)
24.09.2023 17:36 #
jirrort
Да он долбоёб конченый. Детские ошибки каждый матч.
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24.09.2023 17:37 #
felix-the-cat
Хахахахах ебало ормяшка ты же пиздела что это лучший защитник мира ахахахах
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24.09.2023 17:56 # удалить
liverpo0ol
Пиздец ты меняешь мнение на 360 каждую минуту. Двужопный
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Источник: http://fapl.ru/posts/102969/?c=1#c7839765
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Досмотрел матч лфк, открываю шторку телефона, а там
уведомление: Челси - Астон Вилла 0-1
Знатно заорал на весь дом аххахахахахах
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Цыплята вагифа еле-еле унесли ноги) Джоржиньо конечно такой подарок вручил Сону
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Респект.
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