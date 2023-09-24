"Ливерпуль" одержал пятую победу подряд в Премьер-Лиге

Дарвин Нуньес "Ливерпуль" одержал свою пятую победу подряд в Премьер-Лиге, одолев дома "Вест Хэм" со счетом 3:1.

По сравнению с выездом к ЛАСКу в Лиге Европы посреди недели только Виргил Ван Дейк и Дарвин Нуньес уцелели в стартовом составе "красных".

У "молотобойцев", которые тоже проводили свой матч в еврокубках, уцелевших оказалось тоже двое: Джеймс Уорд-Проуз и Лукас Пакета.

Первое слово в матче сказали гости. На шестой минуте Томаш Соучек пробивал головой с подступов к вратарской совершенно без помех, однако голкипер хозяев Алиссон совершил блестящий сейв.

На 15-й минуте последовал ответ "Ливерпуля", организовавшего контратаку, в завершении которой Мохамед Салах запнулся о ногу Найефа Агерда в штрафной. Сам же пострадавший реализовал назначенный пенальти — 1:0.

Гол придал уверенности хозяевам, которые окончательно пришли в себя после довольно невыразительного начала матча и принялись искать счастье в атаках.

Однако "Вест Хэм" выдерживал это давление, а на 42-й минуте и вовсе сравнял счет. Владимир Цоуфал выполнил подачу с правого фланга в центр штрафной, где Джаррод Боуэн, опередив Ван Дейка, пробил головой в падении — 1:1.

На последней минуте основного времени первого тайма Кертис Джонс опустил мяч в ворота с близкого расстояния после заброса Доминика Собослаи, но из-за офсайда гол не был засчитан.

С началом второго тайма "Ливерпуль" вновь стал атаковать, но моментов практически не создавал, вдобавок "Вест Хэм" всегда был готов показать зубы.

Тем не менее, на 60-й минуте хозяева вновь вышли вперед. Алексис Макаллистер из глубины поля забросил мяч в штрафную, а Дарвин Нуньес стопой ткнул снаряд в ворота — 2:1.

Некоторое время после гола Нуньеса "молотобойцы" просто не могли выйти со своей половиной поля. Затем "красные" сделали небольшую паузу и на 85-й минуте поставили точку в матче. Появившийся на замену Диогу Жота переправил мяч в ворота после подачи углового и скидки головой Ван Дейка — 3:1.

"Вест Хэм" был хорош отрезками, особенно в начале матча, однако "Ливерпуль" нашел подход к такому неудобному сопернику.

"Ливерпуль" — "Вест Хэм". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Ливерпуль, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.09.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. xxa 24.09.2023 19:33 # xxa
    YNWA!!! Молодцы скаузеры!

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  2. electric 24.09.2023 18:46 # electric
    КНЯЗИ, с победой!!!

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  3. keita 24.09.2023 18:29 # keita
    Нуньез ахуенен. Все есть у парня, надо поработать над психологией и реализацию чуть поправить и будет крушить

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  4. gerrard08 24.09.2023 18:28 # gerrard08
    Красавцы. Оч порадовала игра, особенно второй тайм. Очень странно было до игры читать выебоны в вьюхах от молотков, тем более в выездной игре, но да ладно. Качество игры становится все лучше и лучше, по немногу можно говорить, что праймовый лфк возвращается. Еще бы перестать пропускать и вообще будет охуенно. Так же это наверное самая вариативная в плане количества и качества линия нападения, которую я когда либо видел у нас. Дарвин молодец, что не пусьнулся после своего первого упущенного биг шанса и исполнил конфетную передачу Мака. Пока абсолютно точно заслужил играть в старте, посмотрим как стабильно он будет продолжать, Диогу выжидает его, Коди пока пятый выбор.
    Так же охуенно осознавать, что есть Мак и Собо, которые могут либо протащить мяч, либо обострить с центра. Еще бы опорника туда мясного и просто реинкарнация Джи-Маска-Алонсо. По игре имхо Мак лучший сегодня был.
    В защите тоже не плохо. Высоко встречали, с редкими моментами вх справлялись. Матип старый и верный конь, Ввд хоть и с косяком, но в остальном бы хорош.
    Боуэн пздц как хочет к нам, интересный игрок.
    Юнва! Плотность в лиге пздц. Топари от средняков очищаются очень быстро. Будем посмотреть дальше.

    (ответить)

  5. sausage 24.09.2023 18:14 # sausage
    На классе. Но первый тайм так себе опять. Макалистер и Робертсон - два пахаря, фундамент нового Ливерпуля. Джонсу пора посидеть на лавке, подумать. А так отличный матч, отличный результат, Нуньес - гол, как и прогнозировал.
    PS Новый мексикос у молотков - уебан конкретный.

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  6. mansoor 24.09.2023 18:13 # mansoor
    Кайседо и Лавиа зимой могут перейти в Ливерпуль :-)))

    Они наверное сто раз пожалели что перешли именно в Челси. Я хочу переити в Челси блять, вот получили свои порции)))

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  7. liverpo0ol 24.09.2023 18:11 # liverpo0ol
    Пенсы потерпите
    Чуть чуть вот тяга слива скоро поменяет амплуа на форварда и будет забивать вить он СаМи ЛучИ заящитНик мила

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  8. butcher7777 24.09.2023 18:11 # butcher7777
    Отличный денёк) членсов и колбасов с победой!

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  9. skydreams 24.09.2023 18:11 # skydreams
    В тильте нахуй

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  10. shakur 24.09.2023 18:09 # shakur
    ВХ в этом туре - 1 гол
    Челси - 0 голов

    ВХ 1:0 Челси
    С победой молотобойцев!

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  11. kukuruzko 24.09.2023 18:09 # kukuruzko
    Княжева!!!

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  12. bangladesh 24.09.2023 18:09 # bangladesh
    Миха, а че ты не написал, что ЛФК одержал "волевую" победу?

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  13. jamievardy 24.09.2023 18:09 # jamievardy
    ШАРАМЫГСИ , ЕБАЛО
    АХАХАХАХАХАХАХА

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  14. largo-winch 24.09.2023 18:08 # largo-winch
    Ментальные монстры возращаются...
    Гомез Макаллистер - лучшие
    Нуньез принес покушать из Хуйнеза

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  15. akado 24.09.2023 18:08 # akado
    На фоне этого Челси, как назло, Ливерпуль на подъёме.

    (ответить)

  16. v-0987654321 24.09.2023 18:07 # v-0987654321
    Ливерпуль - это бренд,мать вашу!

    (ответить)

  17. liverpo0ol 24.09.2023 18:07 # liverpo0ol
    24.09.2023 17:36 #
    jirrort

    Да он долбоёб конченый. Детские ошибки каждый матч.
    (ответить)
    24.09.2023 17:37 #
    felix-the-cat

    Хахахахах ебало ормяшка ты же пиздела что это лучший защитник мира ахахахах
    (ответить)
    24.09.2023 17:56 # удалить
    liverpo0ol

    Пиздец ты меняешь мнение на 360 каждую минуту. Двужопный
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    Источник: http://fapl.ru/posts/102969/?c=1#c7839765

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  18. bmw-e34 24.09.2023 18:07 # bmw-e34
    Досмотрел матч лфк, открываю шторку телефона, а там
    уведомление: Челси - Астон Вилла 0-1
    Знатно заорал на весь дом аххахахахахах

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  19. takernotagiver 24.09.2023 18:07 # takernotagiver
    Цыплята вагифа еле-еле унесли ноги) Джоржиньо конечно такой подарок вручил Сону

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  20. hammersmith 24.09.2023 18:07 # hammersmith
    Респект.

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