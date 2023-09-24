Лингард уже не вернется в "Вест Хэм"

"Вест Хэм" больше не заинтересован в подписании бывшего вингера "Манчестер Юнайтед" Джесси Лингарда.

Накануне "Аль-Иттифак" из Саудовской Аравии официально объявил, что доступный свободным агентомЛингард согласился присоединиться к тренировкам с командой Стивена Джеррарда на месяц.



Перед этим Лингард с 14 августа тренировался на базе "Вест Хэма", даже сыграв за команду Дэвида Мойеса в товарищеском матче за закрытыми дверьми против "Ипсвича" ранее в сентябре.



"Молотобойцы" были готовы предложить контракт Лингарду, забившему девять голов и отдавшему шесть результативных передач в 16 матчах за клуб в сезоне 2020/21, если бы Джесси подтвердил свои физические кондиции.



Однако The Athletic утверждает, что "Вест Хэм" больше не заинтересован в возвращении Лингарда. 30-летний англичанин отправился в Саудовскую Аравию не просто так, а чтобы заслужить там контракт.



Это не первый раз, когда Лингард отвергает "Вест Хэм" ради больших денег. Летом 2022, покинув родной "Манчестер Юнайтед", Джесси отказал "молотобойцам" и принял выгодное предложение "Ноттингем Форест", где, правда, себя не проявил и был выставлен за дверь уже после одного сезона.