"Юнайтед" готов продать Санчо по сниженной цене

"Манчестер Юнайтед" готов продать вингера Джейдона Санчо по сниженной цене в зимнее трансферное окно.

Поссорившись с наставником "Юнайтед" Эриком Тен Хагом после поражения 3:1 от "Арсенала", Санчо оказался отстранен от тренировок первой команды "красных дьяволов".



Тен Хаг был недоволен плохой работой Санчо на тренировках, с чем Джейдон не согласился, публично обвинив Эрика во лжи. Несмотря на вмешательство руководства клуба, помирить тренера и игрока не удалось.



Как сообщает Daily Star, в этом конфликте боссы "Юнайтед" заняли сторону Тен Хага и теперь собираются избавиться от 23-летнего англичанина, как только для этого предоставится возможность.



"Дьяволы" даже смирились с тем, что смогут вернуть лишь малую частью тех 73 миллионов фунтов, за которые Санчо был приобретен у дортмундской "Боруссии" летом 2021.



Добавим, контракт Санчо с зарплатой в 250,000 фунтов в неделю истекает только в 2026 году.