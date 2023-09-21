"Астон Вилла" проиграла в гостях у "Легии"

"Астон Вилла" потерпела поражение 3:2 в гостях у "Легии" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм матча в Варшаве получился очень веселым, вместив в себя четыре гола. "Легия" забила оба своих мяча как под копирку, поражая цель с подступов к вратарской площади. У "Виллы" отличились Джон Дуран и Люка Динь — первый результативно сыграл головой, а второй приложился по летящему снаряду на краю штрафной.



В начале второго тайма оборона "вилланов" провалилась еще раз, и Эрнест Мучи, взяв игру на себя, смог оформить дубль. Его гол так и остался победным для "Легии" — 3:2.



"Вилла" могла проиграть и крупнее, однако Эмилиано Мартинес совершил ряд хороших сейвов.



В своем следующем матче на европейской арене команда Унаи Эмери примет дома хорватский "Зриньски" 5 октября.



"Легия" (Польша) — "Астон Вилла" (Англия) — 0:0 (2:2)



Голы: Вшолек 3, Мучи 26, 51 — Дуран 6, Динь 38



"Астон Вилла": Мартинес, Чемберс (Кэш 67), Конса, Лангле, Динь, Камара (Луис 61), Тилеманс, Бэйли, Макгинн (Диаби 61), Дзаньоло (Рэмси 67), Дуран (Уоткинс 67).