"Астон Вилла" проиграла в гостях у "Легии"

Эрнест Мучи "Астон Вилла" потерпела поражение 3:2 в гостях у "Легии" в рамках первого тура группового этапа Лиги Европы.

Первый тайм матча в Варшаве получился очень веселым, вместив в себя четыре гола. "Легия" забила оба своих мяча как под копирку, поражая цель с подступов к вратарской площади. У "Виллы" отличились Джон Дуран и Люка Динь — первый результативно сыграл головой, а второй приложился по летящему снаряду на краю штрафной.

В начале второго тайма оборона "вилланов" провалилась еще раз, и Эрнест Мучи, взяв игру на себя, смог оформить дубль. Его гол так и остался победным для "Легии" — 3:2.

"Вилла" могла проиграть и крупнее, однако Эмилиано Мартинес совершил ряд хороших сейвов.

В своем следующем матче на европейской арене команда Унаи Эмери примет дома хорватский "Зриньски" 5 октября.

"Легия" (Польша) — "Астон Вилла" (Англия) — 0:0 (2:2)

Голы: Вшолек 3, Мучи 26, 51 — Дуран 6, Динь 38

"Астон Вилла": Мартинес, Чемберс (Кэш 67), Конса, Лангле, Динь, Камара (Луис 61), Тилеманс, Бэйли, Макгинн (Диаби 61), Дзаньоло (Рэмси 67), Дуран (Уоткинс 67).


Метки Астон Вилла, Легия, Лига Европы

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2023 21:50

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