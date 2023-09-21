"Ливерпуль" одержал волевую победу над ЛАСКом

Луис Диас и Райан Гравенберх "Ливерпуль" стартовал в Лиге Европы с волевой победы 1:3 в гостях у австрийского ЛАСКа.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп полностью сменил стартовый состав относительно выезда к "Вулверхэмптону" на выходных. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Бен Доак и Райан Гравенберх.

"Ливерпуль" неплохо выглядел в начале матча, но уже на 14-й минуте пропустил. Флориан Флеккер обработал мяч на подступах к штрафной площади, после чего поразил дальний угол ворот Кувина Келлехера — 1:0.

Гостям нужно было отыгрываться, однако подвергнуть соперника хоть сколько-нибудь серьезному давлению им никак не удавалось. До перерыва только Дарвин Нуньес имел реальный момент, но его удар головой в упор был отражен голкипером.

В начале второго тайма Луис Диас заработал пенальти, и Нуньес с 11-метровой отметки восстановил равновесие в счете — 1:1.

ЛАСК активизировался после пропущенного гола и слегка прижал "Ливерпуль", однако на 63-й минуте гости провели контратаку, и Диас с подступов к вратарской замкнул прострел Гравенберха с правого фланга — 1:2.

После гола Диаса хозяева практически бросили играть. "Красные" чувствовали себя очень комфортно и на 88-й минуте поставили точку в матче. Вышедший на замену Мохамед Салах ускользнул от двух защитников в штрафной и закатил мяч между ног голкиперу — 1:3.

ЛАСК был хорош против экспериментального состава "Ливерпуля", однако во втором тайме "красные" взяли игру под свой контроль и набрали свои первые три очка.

ЛАСК (Австрия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:3 (1:0)

Голы: Флеккер 14 — Нуньес 56 (пен), Диас 63, Салах 88.

"Ливерпуль": Келлехер, Байчетич (Гомес 61), Конате (Матип 82), Ван Дейк, Цимикас, Эндо (Макаллистер 61), Гравенберх (Салах 74), Эллиотт, Доак (Собослаи 61), Диас, Нуньес.


Метки ЛАСК, Ливерпуль, Лига Европы, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2023 21:40

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  1. pepguardiola 21.09.2023 21:59 # pepguardiola
    https://ibb.co/Qbd4Nc6

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  2. takernotagiver 21.09.2023 21:55 # takernotagiver
    Боснийский Мостар удивил. Проигрывали 0-3 Алкмаару и в итоге 4-3

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  3. brown-ale 21.09.2023 21:54 # brown-ale
    Клопп наротировал. А обещал, что экспериментов не будет.

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  4. largo-winch 21.09.2023 21:54 # largo-winch
    Будь ЛАСКа....

    Гравенберх новый Кейта и стилю игры и по жизни. Тупое днище негр...
    Даже с ЛАСКовыми Харви Эллиот играет как против Мировых звезд.... ну не дотягивает он уровень Ливерпуля, ему бы в Челси пойти
    Нуньез Король

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  5. tursa 21.09.2023 21:52 # tursa
    Победа вышла на изи конечно, но эндо огорчает. Даже в ле с нонеймами себя не показал, похоже будет только в кубках играть, надо наигрывать байча в опорке

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  6. sausage 21.09.2023 21:50 # sausage
    Норм. Но опять первыми пропустили. Заебали честно говоря. Жаль вот только Гравенберх, похоже, не начав толком, уже в больничку залетел.

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  7. liverpo0ol 21.09.2023 21:46 # liverpo0ol
    Надеюсь больше не увижу Бахчисарая и Граневабратха шо ни пас то на соперника
    Ужас

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  8. electric 21.09.2023 21:43 # electric
    Волевые КНЯЗИ!!!

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