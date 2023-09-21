"Ливерпуль" одержал волевую победу над ЛАСКом
"Ливерпуль" стартовал в Лиге Европы с волевой победы 1:3 в гостях у австрийского ЛАСКа.
Главный тренер "красных" Юрген Клопп полностью сменил стартовый состав относительно выезда к "Вулверхэмптону" на выходных. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Бен Доак и Райан Гравенберх.
"Ливерпуль" неплохо выглядел в начале матча, но уже на 14-й минуте пропустил. Флориан Флеккер обработал мяч на подступах к штрафной площади, после чего поразил дальний угол ворот Кувина Келлехера — 1:0.
Гостям нужно было отыгрываться, однако подвергнуть соперника хоть сколько-нибудь серьезному давлению им никак не удавалось. До перерыва только Дарвин Нуньес имел реальный момент, но его удар головой в упор был отражен голкипером.
В начале второго тайма Луис Диас заработал пенальти, и Нуньес с 11-метровой отметки восстановил равновесие в счете — 1:1.
ЛАСК активизировался после пропущенного гола и слегка прижал "Ливерпуль", однако на 63-й минуте гости провели контратаку, и Диас с подступов к вратарской замкнул прострел Гравенберха с правого фланга — 1:2.
После гола Диаса хозяева практически бросили играть. "Красные" чувствовали себя очень комфортно и на 88-й минуте поставили точку в матче. Вышедший на замену Мохамед Салах ускользнул от двух защитников в штрафной и закатил мяч между ног голкиперу — 1:3.
ЛАСК был хорош против экспериментального состава "Ливерпуля", однако во втором тайме "красные" взяли игру под свой контроль и набрали свои первые три очка.
ЛАСК (Австрия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:3 (1:0)
Голы: Флеккер 14 — Нуньес 56 (пен), Диас 63, Салах 88.
"Ливерпуль": Келлехер, Байчетич (Гомес 61), Конате (Матип 82), Ван Дейк, Цимикас, Эндо (Макаллистер 61), Гравенберх (Салах 74), Эллиотт, Доак (Собослаи 61), Диас, Нуньес.
21.09.2023 21:40
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Боснийский Мостар удивил. Проигрывали 0-3 Алкмаару и в итоге 4-3
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Клопп наротировал. А обещал, что экспериментов не будет.
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Будь ЛАСКа....
Гравенберх новый Кейта и стилю игры и по жизни. Тупое днище негр...
Даже с ЛАСКовыми Харви Эллиот играет как против Мировых звезд.... ну не дотягивает он уровень Ливерпуля, ему бы в Челси пойти
Нуньез Король
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Победа вышла на изи конечно, но эндо огорчает. Даже в ле с нонеймами себя не показал, похоже будет только в кубках играть, надо наигрывать байча в опорке
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Норм. Но опять первыми пропустили. Заебали честно говоря. Жаль вот только Гравенберх, похоже, не начав толком, уже в больничку залетел.
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Надеюсь больше не увижу Бахчисарая и Граневабратха шо ни пас то на соперника
Ужас
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Волевые КНЯЗИ!!!
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