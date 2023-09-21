"Ливерпуль" одержал волевую победу над ЛАСКом

"Ливерпуль" стартовал в Лиге Европы с волевой победы 1:3 в гостях у австрийского ЛАСКа.

Главный тренер "красных" Юрген Клопп полностью сменил стартовый состав относительно выезда к "Вулверхэмптону" на выходных. Среди тех, кто получил свой шанс, оказались Бен Доак и Райан Гравенберх.



"Ливерпуль" неплохо выглядел в начале матча, но уже на 14-й минуте пропустил. Флориан Флеккер обработал мяч на подступах к штрафной площади, после чего поразил дальний угол ворот Кувина Келлехера — 1:0.



Гостям нужно было отыгрываться, однако подвергнуть соперника хоть сколько-нибудь серьезному давлению им никак не удавалось. До перерыва только Дарвин Нуньес имел реальный момент, но его удар головой в упор был отражен голкипером.



В начале второго тайма Луис Диас заработал пенальти, и Нуньес с 11-метровой отметки восстановил равновесие в счете — 1:1.



ЛАСК активизировался после пропущенного гола и слегка прижал "Ливерпуль", однако на 63-й минуте гости провели контратаку, и Диас с подступов к вратарской замкнул прострел Гравенберха с правого фланга — 1:2.



После гола Диаса хозяева практически бросили играть. "Красные" чувствовали себя очень комфортно и на 88-й минуте поставили точку в матче. Вышедший на замену Мохамед Салах ускользнул от двух защитников в штрафной и закатил мяч между ног голкиперу — 1:3.



ЛАСК был хорош против экспериментального состава "Ливерпуля", однако во втором тайме "красные" взяли игру под свой контроль и набрали свои первые три очка.



ЛАСК (Австрия) — "Ливерпуль" (Англия) — 1:3 (1:0)



Голы: Флеккер 14 — Нуньес 56 (пен), Диас 63, Салах 88.



"Ливерпуль": Келлехер, Байчетич (Гомес 61), Конате (Матип 82), Ван Дейк, Цимикас, Эндо (Макаллистер 61), Гравенберх (Салах 74), Эллиотт, Доак (Собослаи 61), Диас, Нуньес.