"Тоттенхэм" расстался со своим ведущим скаутом

"Тоттенхэм" объявил о расставании со своим ведущим скаутом Леонардо Габбанини.

Проявив себя с лучшей стороны в "Уотфорде" и "Удинезе", которые принадлежат семье Поццо, в июле 2022 Габбанини был приглашен на аналогичную должность в "Тоттенхэм".



На Леонардо была возложена ответственность по реструктуризации скаутского и селекционного департамента после ухода из клуба Стива Хитчена и Брайана Кэри.



Минувшим летом Габбанини работал бок о бок с заступившим на должность главного тренера "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, приведя в клуб Джеймса Мэддисона, Бреннана Джонсона, Микки Ван де Вена, Гульельмо Викарио и Манора Соломона. Также "шпоры" выкупили Педро Порро и Деяна Кулусевски после аренды.



Однако теперь Габбанини покидает "Тоттенхэм". "Шпоры" пока не нашли замену как Леонардо, так и Фабио Паратичи, своему бывшему управляющему директору.