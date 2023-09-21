Леви признал, что назначения Моуриньо и Конте были ошибкой

Президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви признал, что назначения Жозе Моуриньо и Антонио Конте на должность главного тренера были ошибкой.

При Моуриньо и Конте игровой стиль "Тоттенхэма" резко ухудшился относительно времен Маурисио Почеттино с точки зрения зрелищности. Леви пошел на эти жертвы ради побед, но в итоге пожалел о своих кадровых решениях и теперь пытается вернуться к истокам с помощью Анге Постекоглу.



"У меня хорошие отношения и с Жозе, и с Антонио. Они другие. Как я и сказал на встрече с болельщиками прошлым вечером, я совершил ошибку".



"Они отличные тренеры, но просто они не подходят для этого клуба. То, как они хотят побеждать, отличается от того, как нам нужно побеждать".



"Думаю, атакующий футбол — это тот стиль, который жаждут наши фанаты. Если это означает побеждать 4:3, то так тому и быть. Их (Моуриньо и Конте) же стиль футбола... Их устраивает играть в оборонительной манере и побеждать 1:0".



"Мы были в ситуации, когда так отчаянно хотели побеждать. Думаю, четыре или пять лет назад мы бы не согласились побеждать в любой манере. Но мы не побеждали. А когда ты не побеждаешь, фанаты становятся очень недовольными".



"Дело было не в имени (тренера), дело было в том, что игроки хотели побежать. Как и я. Мы были близки к этому при Маурисио, который является отличным тренером и сделал великолепные вещи для этого футбольного клуба. Мы были разочарованы и прошли через фазу, когда сказали себе: "Давайте попробуем что-нибудь другое". Это другое не сработало", — цитирует Леви Daily Mail.